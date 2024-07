Cantará Celine Dion en los Juegos Olímpicos de París 2024: TMZ

Ciudad Juárez.– La cantante canadiense Celine Dion está preparada para regresar al escenario después de cinco años desde que anunció su lucha contra el síndrome de la persona rígida.

Según el portal TMZ, la famosa cantante de "My Heart Will Go On" interpretará una canción en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París el viernes 26 de julio.

Una fuente reveló que Dion se siente actualmente "bien" a pesar de los efectos debilitantes de su trastorno neurológico. En su documental "I Am: Celine Dion", la artista destaca lo doloroso que puede ser vivir con el síndrome de la persona rígida, mencionando que todavía sufre "convulsiones completas" y una extrema falta de control durante horas.

Se especula que el regreso de Dion costará una suma significativa a los Juegos Olímpicos, cubriendo no solo su viaje, incluidos jets, su numerosa familia, barcos y otros gastos, sino también una tarifa de 2 millones de dólares por interpretar una sola canción en este evento tan esperado.

Desde su diagnóstico, Dion se ha fijado la meta de volver a los escenarios y, en abril de 2024, confesó a Vogue Francia su deseo de ver la Torre Eiffel una vez más.

"He decidido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!", dijo.

Aunque la participación de Dion en los Juegos Olímpicos de París 2024 está confirmada, aún no se ha revelado cuál será la canción que interpretará.