Cantante de Los Tucanes de Tijuana amenazó de muerte a Mónica Garza, revelan

Ciudad de México.– En medio de las polémicas actuales por los cantantes de narcocorridos, la conductora y periodista Mónica Garza recordó a sus seguidores el incómodo momento que vivió con el cantante de Los Tucas de Tijuana, Mario Quintero, luego de que este la amenazó de muerte durante la grabación del programa "Historias Engarzadas".

La información fue difundida por el comunicador Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, quien recuperó el testimonio de Garza a través de un fragmento de su participación en el podcast “Perversiones de un café” del periodista Antonio Castañeda.

Durante la grabación del desaparecido programa de TV Azteca, Mónica Garza confrontó al vocalista de la banda, Mario Quintero, con datos provenientes de una investigación realizada por la DEA (Drug Enforcement Administration).

Según explicó, la agencia estadunidense había señalado a la agrupación por interpretar corridos dedicados a figuras del crimen organizado.

Al finalizar la entrevista, mientras se tomaban una fotografía, Quintero le dirigió un comentario que ella interpretó como una amenaza velada:

“Al final de la grabación este personaje, cuando nos tomábamos la foto, me dijo como en secreto: ‘oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”.