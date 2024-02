Canta Reba McEntire el himno nacional de EU durante Super Bowl LVIII

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Las Vegas.- Reba McEntire hizo un trabajo rápido pero majestuoso en “The Star-Spangled Banner”.



La “Reina del Country” cantó el himno nacional momentos antes del inicio, respaldado por una pista grabada de una banda country con una sección de vientos. Los miembros del servicio que portaban la bandera estaban detrás de ella, una enorme bandera estadounidense cubría la mayor parte del campo y aviones militares sobrevolaban el Allegiant Stadium mientras ella cantaba.

Terminó la canción en aproximadamente 1 minuto y 40 segundos. Eso es unos buenos 10 segundos más que el over-under de los apostadores, pero sigue siendo la versión más rápida del himno en el Super Bowl desde que Kelly Clarkson lo cantó hace 12 años.

Post Malone canta “America the Beautiful”

El músico nominado al Grammy, Post Malone, cantó “America the Beautiful”, aportando su tono vocal único, frecuentemente combinado con su enfoque idiosincrásico del pop-rock-rap, al Super Bowl.

Con una corbata bolo y tocando la guitarra acústica, la interpretación de Malone de la canción era vibrante, con sus raíces de Texas en primer plano.

A mitad de la canción, las cámaras muestran a Taylor Swift y Blake Lively abrazándose y disfrutando de la actuación.

A principios de esta semana, el gran éxito de Malone, “Sunflower”, con Swae Lee, lanzado para la banda sonora de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, fue nombrado el primer sencillo con doble diamante en la Recording Industry Association of America. (RIAA) historia.