Cannes abre con presentación del jurado y Palma de Oro honorífica para De Niro

Cannes.– El 78vo Festival de Cine de Cannes inició el martes con grandes expectativas para lo que podría ser una edición sin precedentes.

Todos los ingredientes —un número increíble de estrellas, cineastas de primer nivel, intriga política— parecen estar presentes en el espectacular evento que se lleva a cabo en la Riviera Francesa. Durante los próximos 12 días, Cannes será el anfitrión de estrenos de gran magnitud, como los de “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Highest 2 Lowest” de Spike Lee y “Eddington”, de Ari Aster.

Las actividades comienzan el martes con la presentación del jurado encabezado por Juliette Binoche, un homenaje de tres películas a Ucrania y la cinta de apertura de la noche, el romance francés “Leave One Day”, de Amélie Bonnin. En la ceremonia de apertura del festival, Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honoraria, 49 años después de que “Taxi Driver” ganara el máximo galardón de Cannes.

La edición de este festival promete superar a la de 2024, en la que surgieron varios contendientes al Oscar, entre ellos, “Emilia Pérez”, “The Substance”, “Flow” y la ganadora a mejor película, “Anora”. A la pregunta de si siente la presión esta vez, el director del festival Thierry Frémaux respondió que la única presión en la que cree es en la de la cerveza. (La cerveza de barril en Francia es “bière à la pression”, o “cerveza a presión”).

“De hecho, el año pasado fue hermoso”, manifestó Frémaux el lunes. “Pero en el momento en que estaba con (los periodistas) cuando comenzó el festival, no sabíamos si iba a ser un buen año o no”.

Cannes comienza el mismo día en que Gérard Depardieu, uno de los actores más famosos de Francia, fuera declarado culpable de haber agredido sexualmente a dos mujeres en un set de filmación en 2021. En uno de los casos más destacados del movimiento #MeToo en Francia, Depardieu recibió una sentencia de prisión suspendida de 18 meses. El actor, de 76 años, había sido una presencia habitual en Cannes durante mucho tiempo.

El Festival de Cine de Cannes de este año, que es la principal reunión cinematográfica internacional, también se desarrolla tras el llamado del presidente estadunidense Donald Trump a imponer aranceles a las películas hechas en el extranjero. Aunque Frémaux expresó simpatía por la causa de fortalecer la producción cinematográfica local, dijo que era demasiado pronto para comentar sobre los planes, a los que aún no se ha dado forma.

“Realmente no sé qué decir sobre eso”, comentó Binoche a los periodistas el martes cuando se le preguntó sobre los aranceles. “Podemos ver que lucha e intenta muchas maneras diferentes de salvar a Estados Unidos y salvar su trasero”.

Junto con Binoche, los otros ocho jurados incluyen a Halle Berry y Jeremy Strong, quien no pudo asistir a Cannes el año pasado para el estreno de su película sobre Trump, “The Apprentice”.

Berry, respondiendo a los nuevos protocolos de Cannes sobre vestimenta para la alfombra roja, dijo que tenía “un vestido increíble” con una larga cola para la ceremonia de apertura, pero que usará otra cosa en su lugar. Cannes ha prohibido la desnudez y los vestidos con largas colas para sus estrenos nocturnos en el Palais.

Tras las celebraciones del martes, el festival continuará el miércoles con el regreso de Tom Cruise. Tres años después de que trajera “Top Gun: Maverick” al festival, vuelve con la más reciente película de “Mission: Impossible”.

Veintidós películas competirán por la Palma de Oro, el máximo galardón de Cannes. Entre ellas están “The Phoenician Scheme”, de Wes Anderson, “Nouvelle Vague” de Richard Linklater, “Die, My Love”, de Lynne Ramsay, “Sentimental Value”, de Joachim Trier, “The Mastermind”, de Kelly Reichardt, “The History of Sound”, de Oliver Hermanus, “Alpha” de Julia Ducournau y “A Simple Accident”, de Jafar Panahi.

El festival cierra el 24 de mayo.

En la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada) de Cannes, tres prominentes actores debutan como directores: Harris Dickinson (“Urchin”), Kristen Stewart (“The Chronology of Water”) y Scarlett Johansson (“Eleanor the Great”).

Es probable que la geopolítica tenga un papel protagónico en el festival, que comienza con la proyección de tres documentales ucranianos de 2025: “Zelensky”, “Notre Guerre” de Bernard-Henri Lévy y la coproducción de The Associated Press-Frontline “2000 Meters to Andriivka”, de Mstyslav Chernov, ganador del Oscar por “20 Days in Mariupol”.

“Este ‘Día de Ucrania’ es un recordatorio del compromiso de artistas, autores y periodistas para contar la historia de este conflicto en el corazón de Europa”, dijo el festival en un comunicado.

Cannes también celebrará su inauguración volviendo a un viejo favorito. Una restauración de “La Quimera del Oro” de Charlie Chaplin debutará el martes, coincidiendo con el centenario de la película.