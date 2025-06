Canciones para celebrar la vida y el legado de Brian Wilson de los Beach Boys

Nueva York.- El mundo musical perdió a un gigante con la noticia el miércoles del fallecimiento de Brian Wilson, el visionario y frágil líder de los Beach Boys. Tenía 82 años.

Intentar resumir el talento y la influencia de Wilson en unas pocas canciones cortas es imposible; incluso centrarse solo en algunos cortes selectos del álbum "Pet Sounds" de The Beach Boys de 1966, considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, resultaría miope. (No olvidemos que "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club" de los Beatles no existiría sin él, ni con innumerables otros clásicos del pasado y del presente). En cambio, para celebrar la vida y el legado de Wilson, hemos decidido identificar solo algunas canciones que forjaron su figura, desde las más familiares hasta algunas inesperadas.

1963: “Surfin’ USA,” The Beach Boys

La canción del verano de 1963 —¡caramba, la canción de cualquier verano !—, «Surfin' USA», al menos parcialmente, presentó al grupo que se convertiría para siempre en sinónimo de la eterna felicidad californiana, donde el sol siempre brilla, las olas siempre son prístinas y el paraíso es un lugar en la Tierra. Es difícil imaginar la existencia de la playa antes de estos riffs que despiertan, las guitarras que desencadenaron un movimiento de surf rock y mucho más. (Aunque es importante mencionar que la canción toma mucho de «Sweet Little Sixteen» de Chuck Berry ). Es difícil pensar que la música surf fuera alguna vez principalmente instrumental, incluso cuando Wilson y su primo, el también Beach Boy Mike Love, escribieron apresuradamente su primer sencillo, «Surfin'», un éxito menor lanzado en 1961.

1964: “Don’t Worry Baby,” The Beach Boys

Piénsalo como una respuesta a "Be My Baby" de The Ronettes . El éxito "Don't Worry Baby" es la alegre cara B de "I Get Around" y presenta uno de los cambios de tono más transformadores en la historia de la música pop, desde la perspectiva masculina en la estrofa hasta la respuesta femenina en el estribillo. ¡Genial!

1965: “California Girls,” The Beach Boys

Auriculares puestos, estéreo a tope. "California Girls" de los Beach Boys suena impresionante. Sin duda, es fruto del amor y la admiración de Wilson por "Wall of Sound" de Phil Spector , lo que llevó a la guitarra, los instrumentos de viento, la percusión y el órgano como obertura. La canción es un momento alegre y soleado, y más tarde inspiraría "California Gurls" de Katy Perry, entre muchas otras. Pero lo más importante es que la canción establece las aspiraciones de la banda, y las del propio Wilson, de alcanzar un nivel de grandeza que permite que la música pop sea vanguardista y pegadiza.

1966: “Wouldn’t It Be Nice,” The Beach Boys

La voz de Wilson es la primera que se escucha en el impecable "Pet Sounds" de los Beach Boys. "¿No sería genial si fuéramos mayores? / Así no tendríamos que esperar tanto", canta con dulzura en la canción que abre el álbum. "¿Y no sería genial vivir juntos / en el mundo al que pertenecemos?". Optimismo e inocencia son la clave, y el oyente es el ganador.

1966: “God Only Knows,” The Beach Boys

Si por algo hay que conocer a Wilson, es por su inimitable sentido de la armonía, perfeccionado en toda su técnica y completamente irreprochable en “God Only Knows”, una clase magistral de voz, amor, profundidad emocional, clavicémbalo y la intersección de todas esas fuerzas.

“God Only Knows” es también una de las canciones favoritas de Paul McCartney de todos los tiempos, una que lo hace llorar.

1967: “Good Vibrations,” The Beach Boys

¿Qué tipo de vibraciones? Buenas, buenas, BUENAS vibraciones. Y con un precio. Según cuenta la historia, uno de los éxitos más conocidos de los Beach Boys —y, posiblemente, una de las canciones más reconocibles de la historia del rock and roll— se grabó durante siete meses, en cuatro estudios diferentes, con un coste, según se informa, de hasta 75 mil dólares. Y es una auténtica obra maestra de theremín, violonchelo, armónica y mucho más. La música pop nunca ha sido tan ambiciosa ni tan exitosa.

1967: “Heroes and Villains,” The Beach Boys

“Heroes and Villains” podría ser una de las canciones más complejas de la discografía de los Beach Boys, y con razón. Es la canción que abre “Smile”, lo que Wilson llamó una “sinfonía adolescente a Dios”, un ciclo caprichoso de canciones sobre la naturaleza y el folclore estadounidense escrito con el letrista Van Dyke Parks. Se retrasó, luego se canceló, se regrabó y se publicó en septiembre de 1967 en “Smiley Smile”, aunque Carl Wilson la descartó como un “buntonazo en lugar de un gran éxito”. Por momentos, “Heroes and Villains” es psicodélica; por otros, encarna un cuarteto de barbería de otro mundo. Es peculiar e ingeniosa, como la banda de Wilson demostró ser tan a menudo.

1967: “Darlin'”, The Beach Boys

Los finales de los 60 fueron una época poco celebrada en la obra creativa de Wilson —sin duda, consecuencia del deterioro de su salud mental—, pero hay muchas canciones ricas que explorar. En particular, las conmovedoras armonías de R&B y estilo Motown de "Darlin'".

2004: “Don’t Let Her Know She’s an Angel,” Brian Wilson

Según cuenta la historia, "Don't Let Her Know She's an Angel" se grabó originalmente para su álbum inédito de 1991, "Sweet Insanity", pero no se publicó oficialmente hasta que se regrabó para su álbum de 2004, "Gettin' in Over My Head". La canción incluye mucha programación, sintetizadores y percusión, lo que podría resultar extraño para los fans de los Beach Boys. Pero créannos, aquí funciona.

2012: “Isn’t It Time,” The Beach Boys

Esta elección podría sorprender a muchos fans. "Isn't It Time" es un corte de "That's Why God Made the Radio", el álbum que el legendario grupo lanzó para celebrar su 50.º aniversario y que dejó mucho que desear. Pero, en su relleno, esta canción es sin duda pegadiza, con su percusión de ukelele y palmas.