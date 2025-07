Cancelan 'Late Show' de Stephen Colbert

Nueva York.– CBS cancelará "The Late Show With Stephen Colbert" en mayo del próximo año, cerrando una institución televisiva de décadas en un panorama mediático cambiante y eliminando del aire a uno de los críticos más prominentes y persistentes del presidente Donald Trump en la televisión nocturna.

CBS dijo que "Late Show" fue cancelado por razones financieras, no por su contenido. Sin embargo, el momento —tres días después de que Colbert criticara el acuerdo entre Trump y Paramount Global, la empresa matriz de CBS, sobre una historia de "60 Minutes"— llevó a dos senadores de Estados Unidos a cuestionar públicamente los motivos.

Colbert le dijo a su audiencia en el Teatro Ed Sullivan de Nueva York que se enteró el miércoles por la noche de que, después de una década en el aire, "el próximo año será nuestra última temporada. ... Es el fin de 'The Late Show' en CBS. No me están reemplazando. Todo esto simplemente desaparecerá."

La audiencia respondió con abucheos y gemidos.

"Sí, comparto sus sentimientos", dijo el cómico de 61 años.

Tres altos ejecutivos de Paramount y CBS elogiaron el programa de Colbert como "un pilar del espíritu del momento de la nación" en un comunicado que decía que la cancelación "es puramente una decisión financiera en un contexto desafiante en la noche. No está relacionada de ninguna manera con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que ocurren en Paramount".

En su monólogo del lunes, Colbert dijo que estaba "ofendido" por el acuerdo de 16 millones de dólares alcanzado por Paramount, cuya venta pendiente a Skydance Media necesita la aprobación de la administración Trump. Dijo que el nombre técnico en círculos legales para el acuerdo era "gran soborno gordo".

"No sé si algo —cualquier cosa— reparará mi confianza en esta empresa", dijo Colbert. "Pero, solo intentándolo, diría que 16 millones ayudarían".

Trump había demandado a Paramount Global por la forma en la que "60 Minutes" editó su entrevista el otoño pasado con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Los críticos dicen que la empresa se conformó principalmente para despejar un obstáculo para la venta a Skydance.

Colbert asumió "The Late Show" en 2015 después de convertirse en un gran nombre en la comedia y la sátira de noticias trabajando en Comedy Central con Jon Stewart en "The Daily Show" y presentando "The Colbert Report," que parodiaba los programas de conversación de derecha.

Las calificaciones más recientes de Nielsen muestran que Colbert ha ganado espectadores hasta ahora este año y ha ganado su franja horaria entre los emisores, con aproximadamente 2,417 millones de espectadores en 41 nuevos episodios. El martes, el "Late Show" de Colbert obtuvo su sexta nominación al Emmy por programa de entrevistas destacado. Ganó un premio Peabody en 2021.

David Letterman comenzó a presentar "The Late Show" en 1993. Cuando Colbert profundizó su compromiso con la política. Junto a músicos y estrellas de cine, Colbert a menudo recibe a políticos en su sofá.

El senador demócrata de Estados Unidos Adam Schiff de California fue un invitado el jueves por la noche. Schiff dijo en X que "si Paramount y CBS terminaron el Late Show por razones políticas, el público merece saberlo. Y merece algo mejor." La senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts emitió una declaración similar.

El homólogo de Colbert en ABC, Jimmy Kimmel, publicó "Te quiero Stephen" en Instagram y dirigió una palabrota a CBS.

"Estoy tan sorprendido como todos", dijo el presentador del programa "Tonight" de NBC, Jimmy Fallon, el viernes en Instagram. "Stephen es uno de los anfitriones más agudos y divertidos. Realmente pensé que lo acompañaría durante años".

"Están tratando de silenciar a la gente, pero eso no funcionará. No funcionará. Solo nos haremos más fuertes", dijo la actriz Jamie Lee Curtis, quien anteriormente ha criticado a Trump y está programado para visitar el programa de Colbert en los próximos días, a la AP.

Colbert ha dirigido sus críticas a Trump por mucho tiempo. Los invitados en su primer programa en septiembre de 2015 fueron el actor George Clooney y Jeb Bush, quien entonces luchaba en su campaña primaria presidencial republicana contra Trump.

"Bush fue gobernador de Florida durante ocho años", dijo Colbert a su audiencia. "Y uno pensaría que tanta exposición a naranjas y gente loca lo habría preparado para Donald Trump. Evidentemente no."

La televisión nocturna ha enfrentado presiones económicas durante años; los ratings y los ingresos publicitarios han disminuido y muchos jóvenes espectadores prefieren los momentos destacados en línea, que las cadenas tienen problemas para monetizar. CBS también canceló recientemente el programa "After Midnight" de la presentadora Taylor Tomlinson, que se emitía después de "The Late Show."

A pesar de todo, Colbert había liderado la competencia nocturna de la cadena durante años. Y aunque NBC ha reconocido presiones económicas al eliminar la banda en el programa de Seth Meyers y recortar una noche del "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, no había habido tales esfuerzos visibles en "The Late Show."

La crítica implacable de Colbert a Trump, su denuncia del acuerdo y la venta pendiente de la empresa matriz no pueden ser ignoradas, dijo Bill Carter, autor de "The Late Shift."

"Si CBS piensa que la gente simplemente va a tragarse esto, están realmente engañados", dijo Carter.

Andy Cohen, quien comenzó su carrera en CBS y ahora presenta "Watch What Happens Live," dijo en una entrevista: "Es un día muy triste para CBS que estén saliendo de la carrera nocturna. Quiero decir, están apagando las luces después de las noticias".