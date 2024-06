Buscan mantener vivo el legado de Nicole Brown, exesposa de O.J. Simpson

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

En las imágenes familiares que circularon después de su muerte en junio de 1994, Nicole Brown Simpson aparece congelada en su lugar.

Es una rubia escultural con una sonrisa tensa, que escolta en silencio a su famoso esposo O.J. Simpson. Ella es la belleza de California al volante de su Ferrari blanco. Y ella es la mujer sombría, con moretones reveladores y un ojo morado, en las austeras Polaroids encerradas en la bóveda de un banco.

Treinta años después, las tres hermanas de Nicole quieren que se le recuerde por algo más que esas imágenes estáticas o la forma violenta en que murió. Temen que la persona vibrante que conocían se haya perdido en el caos del juicio por asesinato de Simpson, el debate que creó sobre cuestiones de raza en Estados Unidos y los titulares generados por la reciente muerte de él.

“Es verla moverse. Es escucharla hablar, verla”, dijo la hermana menor, Tanya Brown, a The Associated Press sobre la alegría que sintió al ver videos de Nicole en un nuevo documental de Lifetime. “Era alguien muy cálida, muy cálida y peculiar”.

“Papá está tomando películas otra vez”, dice Nicole, quien conoció a Simpson cuando tenía 18 años, mientras abraza a su hijo pequeño en la playa arullándolo. La película casera incluida en “The Life & Murder of Nicole Brown Simpson” (La vida y el asesinato de Nicole Brown Simpson), que se emite este fin de semana, hace eco de una película casera de ella cuando era niña con su propia madre.

“Quería ser como su madre”, dijo Melissa G. Moore, la productora ejecutiva. “Nicole quería estar en casa, ser madre y crear un hermoso hogar”.

La inocencia de la escena de la playa de madre e hijo contrasta con los recuerdos de los amigos sobre el ambiente tenso en la casa de la pareja en Laguna Beach cada vez que llegaba Simpson y otra de él derribándola en el agua.

“Nicole era muy, muy buena ocultadora de su violencia doméstica. Escondía todo debajo de la alfombra y luego cambiaba de tema. Y creo que eso fue sólo para protegerse a sí misma y para proteger a todos los que amaba y a su familia”, dijo Dominique Brown a la AP en una entrevista reciente con sus hermanas.

Junto con las hermanas Brown, los cineastas hablaron con famosos, incluido el amigo de Simpson, Brian “Kato” Kaelin, quien estaba hospedándose en su casa cuando ocurrió el asesinato y cuyo comportamiento relajado en el estrado de los testigos en el juicio de 1995 lo convirtió en un nombre familiar; Faye Resnick, que escribió un libro que lo cuenta todo; y Kris Jenner, cuyo exesposo Robert Kardashian, para su consternación, se unió al equipo de defensa de Simpson.

Los dos hijos de Nicole, que se han mantenido alejados del ojo público y aparentemente se mantuvieron cerca de Simpson hasta su muerte el mes pasado, no participaron. Ambos estaban ocupados con sus propias familias, dijo Moore.

Pero las hermanas sintieron que finalmente era hora de revisar la vida y el legado de Nicole. Han sufrido de diferentes maneras y, a veces, se han distanciado. Sus padres han muerto.

La hermana mayor, Denise Brown, quien dio un testimonio desgarrador en el juicio, nunca dudó en culpar a Simpson de las muertes a puñaladas de su hermana y Ronald Goldman, y se convirtió en una firme defensora de las víctimas de violencia doméstica. Aunque sabía que el matrimonio era volátil, no pensó en Nicole en ese momento como una mujer maltratada, incluso después de que Simpson fuera acusado de agresión en la víspera de Año Nuevo de 1989. Nicole, después de una semana de ausencia, optó por volver a casa.

“Ella dijo: ‘No quiero arruinar la vida del padre de mis hijos’”, recordó Denise Brown a la AP.

Dominique Brown se centró en los hijos pequeños de la pareja, Sydney y Justin, después de la muerte de Nicole. Durante más de un año, mientras Simpson estaba en la cárcel, ayudó a sus padres ancianos a criarlos, junto con su propio hijo. Simpson recuperó la custodia después de ser absuelto, y luego se mudó con sus hijos a Florida. Dominique dijo que hoy se mantiene cercana a los hijos, y todavía no sabe muy bien qué pensar.

“Hay niños involucrados. Y no tienen a su madre. Sabía que alguien tenía la culpa y sabía que de alguna manera alguien estaba involucrado. No sabía hasta qué punto”, dice Dominique Brown en la película, explicando por qué se abstuvo de comentar sobre el supuesto papel de Simpson durante el juicio. “Todavía no lo sé”.

Tanya Brown, una década más joven que Nicole, ha sentido oleadas de culpa por la muerte de Nicole. Cuando se cumplieron 10 años del homicidio, intentó quitarse la vida. Mientras recibía tratamiento, pensó: “Ella tuvo una oportunidad perfecta para compartir algo conmigo, para compartir su tumultuosa relación, ¿sabes? Y nunca lo hizo”.

Las tres creen que Nicole, como muchas víctimas, minimizó el abuso. Siempre había querido el tipo de vida familiar feliz que sus padres les habían proporcionado.

Se conocieron en Alemania y luego construyeron una vida acomodada para sus hijas en el sur de California. Nicole, una princesa de baile de graduación, estaba interesada en la fotografía. Se matriculó en una universidad comunitaria, pero conoció a Simpson en 1977 en un club donde trabajaba. Él una superestrella de la NFL de 30 años y padre casado.

Un amigo de la infancia, David LeBon, recuerda que Nicole llegó a casa de su primera cita en un Rolls Royce, con la cremallera de sus pantalones rasgada. Quería enfrentarse a Simpson.

“Ella dijo: ‘No, no lo hagas. Me gusta mucho’”, recuerda LeBon en el documental.

Formaron una pareja glamorosa, y Simpson encontró más fama como actor y presentador de televisión. A Nicole le encantaba recibir gente en su mansión de Los Ángeles, donde se casaron en 1985. Pero esos buenos momentos se vieron interrumpidos por episodios de violencia, según las fotos y los diarios que Nicole escondió en una caja de seguridad, y las repetidas llamadas al 911 que hizo en busca de ayuda, especialmente después de que se separaron a principios de la década de 1990.

Y aunque ambos tenían grandes personalidades, el documental deja claro cómo Simpson llegó a controlarla. Al principio, se enojó cuando ella besó a un amigo en la mejilla en uno de sus juegos de los Buffalo Bills. Quería toda su atención cuando volviera a casa de un viaje. Se burlaba de ella por “engordar” durante sus embarazos y quería que evitara los partos vaginales y la lactancia para mantener su cuerpo intacto.

“La había convertido en la esposa perfecta, y eso es lo que esperaba de ella”, dice Resnick en la película.

En ese momento, la violencia doméstica se consideraba en gran medida un asunto privado. La muerte de Nicole ayudó a sacarlo de las sombras.

“La familia vio algunas de estas cosas, pero no tenían un nombre para ellas”, dijo Patti Giggans, directora de una organización sin fines de lucro en Los Ángeles que ha trabajado en violencia doméstica desde la década de 1970 y habló con frecuencia sobre el tema durante el juicio de Simpson. “Estaban bastante indefensos”.

Poco después de la muerte de Nicole, el entonces senador. Joe Biden invitó a Denise Brown a Washington para presionar en apoyo de la Ley de Violencia contra la Mujer. Fue aprobada ese otoño, ayudando a financiar refugios, líneas directas y otros servicios desde entonces.

La propia Nicole llamó a una línea de ayuda cinco días antes de ser asesinada, cuando el acoso de Simpson se intensificaba. Habían mantenido su relación de forma intermitente desde su divorcio en 1992, pero finalmente, a los 35 años, ella quería una ruptura limpia.

“Estaba en la cúspide de una nueva vida”, dijo Moore, a quien le resultaba difícil darse cuenta de lo mucho que Nicole había sufrido en silencio.

“Era una mujer que no podía compartir el infierno por el que estaba pasando con las personas que amaba. No porque no confiara en ellos, sino porque quería protegerlos”, dijo Moore. “Debe haber sido una experiencia muy solitaria para Nicole”.