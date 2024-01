Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por revelaciones

Britney Spears, la llamada 'princesa del pop', ha sorprendido a sus fanáticos al compartir a través de cuenta de Instagram un reel en el que se disculpa con su ex pareja, el cantante Justin Timberlake por las declaraciones realizadas en su autobiografía 'The Woman in Me', publicada el año pasado.

La famosa cantante estadunidense compartió un video de su ex novio junto al conductor de televisión Jimmy Fallon donde el presentador trata de tocar canciones famosas con instrumentos de juguete acompañado de sus invitados y reveló sí le gusta o no la nueva canción de Justin Timberlake, 'Selfish'.

Las declaraciones de Britney Spears en su autobiografía aparentemente dañaron la reputación de Justin Timberlake al revelar que el cantante supuestamente la había pedido que se realizara un aborto porque él le dijo que no quería tener hijos, además de que Justin supuestamente habría traicionado a Britney al revelar que sí habían mantenido relaciones sexuales a pesar de que la 'princesa del pop' había dicho que ella esperaría hasta el matrimonio para tener intimidad.

Además, Britney Spears también dio a conocer que Justin le había sido infiel, aunque fue él quien grabó una canción hablando de que Britney supuestamente le había roto el corazón al dejarlo por otro hombre.

Se disculpa con Timberlake

A raíz del estreno de la nueva canción de Justin Timberlake, 'Selfish', Britney Spears decidió hablar sobre lo publicado en su libro sobre Justin Timberlake y le ofreció disculpas a través de sus redes sociales ahora que él acaba de retomar su carrera musical.

La cantante decidió dedicarle un par de palabras a Justin Timberlake por Instagram y, de paso, insinuar que no todo lo que ocurrió entre ellos fue tan malo como ella dio a entender en sus memorias.

"Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me importan lo siento profundamente...(sic)", escribió en una publicación acompañada de un video de Justin actuando en uno de los segmentos más populares del late night de Jimmy Fallon, donde el presentador trata de tocar canciones famosas con instrumentos de juguete acompañado de sus invitados.

De paso, la intérprete de 'Baby one more time' habló sobre la nueva canción de su ex novio, 'Selfish', así como otro de sus nuevos temas, 'Sanctified', que estrenó el fin de semana en 'Saturday Night Live'.

"También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake 'Selfish'. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Pd: 'Sanctified' es....increíble".