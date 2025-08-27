Brillo antiguo para un amor moderno: El anillo de compromiso de Taylor Swift

Nueva York.- El nuevo diamante en el dedo anular de Taylor Swift refleja su amor por lo vintage con un corte brillante que data de la luz de las velas del siglo XVIII.

Un primer plano del destello el martes fue una de las cinco fotos que acompañaron el anuncio de compromiso de Swift con su novio Travis Kelce en Instagram. El anillo fue diseñado por Kindred Lubeck, confirmó un representante de la estrella del pop.

El diamante es un corte brillante de mina antigua, dijo Tree Paine, la publicista de Swift. No se proporcionan más detalles.

Lubeck, quien tiene su sede en Nueva York y opera Artifex Fine Jewelry, es hija de Jay Lubeck, un conocido orfebre en Neptune Beach, Florida. Swift mostró su anillo en Instagram mientras la pareja estaba en un jardín. Swift llevaba un vestido a rayas de Ralph Lauren y su reloj Cartier incrustado de diamantes en su muñeca izquierda.

Lubeck es una orfebre que se especializa en trabajos hechos a mano. También colecciona joyas vintage, según su biografía en el sitio web de Artifex Fine Jewelry. Los cortes brillantes de mina antigua suelen tener forma cuadrada con esquinas redondeadas y bordes suavemente curvados. El diamante de Swift está en un engaste de bisel de oro amarillo.

Estos diamantes suelen tener 58 grandes facetas y el estilo data del siglo XVIII. La naturaleza voluminosa del corte estaba destinada a brillar a la luz de las velas.

Un correo electrónico a Artifex no fue respondido de inmediato el martes.

Swift y su prometido, ala cerrada estelar de los Chiefs de Kansas City, han cautivado a millones de personas en todo el mundo, especialmente a su base de fans Swiftie, desde que comenzó a salir. Su relación fue documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras de Swift mientras viajaba por el mundo.