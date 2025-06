Bobby Sherman, ídolo juvenil de los años 60 y 70, muere a los 81 años

California.- Bobby Sherman, cuyo encantadora sonrisa y moderno peinado desgreñado lo convirtieron en un ídolo adolescente en las décadas de 1960 y 70 con éxitos de pop como “Little Woman” y “Julie, Do Ya Love Me,” falleció a los 81 años.

Su esposa, Brigitte Poublon, anunció el deceso este martes y el amigo de la familia John Stamos publicó su mensaje en Instagram: “Bobby dejó este mundo sosteniendo mi mano, tal como sostuvo nuestra vida con amor, valentía y gracia inquebrantable”. Sherman reveló que tenía cáncer en etapa cuatro a principios de este año.

Sherman era un habitual de aspecto impecable en las portadas de las revistas Tiger Beat y Sixteen, a menudo con el cabello sobre los ojos y una gargantilla en el cuello. Su rostro estaba impreso en loncheras, cajas de cereales y afiches que colgaban en las paredes de las habitaciones de sus admiradores. Ocupó el puesto número 8 en la lista de TV Guide de los “25 Mayores Ídolos Adolescentes de la Televisión.”

Formaba parte de un tipo de galanes adolescentes que surgieron a medida que las revistas y la televisión orientadas a la juventud y al mercado masivo despegaron, conectando al pulcro Ricky Nelson en los años 50 con David Cassidy en los 60, hasta llegar a Justin Bieber en los 2000.

Sherman tuvo cuatro éxitos en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100: “Little Woman”, “Julie, Do Ya Love Me”, “Easy Come, Easy Go”, y “La La La (If I Had You)”. Tuvo seis álbumes en la lista Billboard 200, incluyendo “Here Comes Bobby”, que pasó 48 semanas en la lista de álbumes, alcanzando el puesto número 10. Su carrera despegó cuando fue elegido para el programa de rock 'n' roll de ABC “Shindig!” a mediados de los 60. Más tarde, protagonizó dos series de televisión: “Here Come the Brides” (1968-70) y “Getting Together” (1971).

Admiradores de Hollywood acudieron a las redes sociales para honrar a Sherman, la actriz Patricia Heaton publicó en X: “Hola a todos mis amigos de los 70, tomémonos un minuto para recordar a nuestro galán Bobby Sherman”. Lorenzo Lamas recordó escuchar “Easy Come, Easy Go” de Sherman en el autobús escolar cuando era niño.

Cuando los reflectores se movieron, Sherman se convirtió en técnico certificado en emergencias médicas e instructor para el Departamento de Policía de Los Ángeles, enseñando primeros auxilios y RCP a los reclutas de la policía. Donó su salario.

“Muchas veces, la gente dice, ‘Bueno, si pudieras volver atrás y cambiar las cosas, ¿qué harías?’”, le dijo a The Tulsa World en 1997. “Y no creo que cambiaría nada, excepto tal vez ser un poco más consciente de ello, porque probablemente podría haber disfrutado un poco más de diversión. Fue mucho trabajo. Fue mucho sudor, sangre y lágrimas. Pero fueron los mejores tiempos”.

Una fiesta en Hollywood que cambió su vida

Sherman, con ojos azul cielo y hoyuelos, creció en el Valle de San Fernando, cantando canciones de Ricky Nelson y actuando con una banda de rock de la escuela secundaria.

“Crecí en una familia bastante estricta”, le dijo al periódico Sunday News en Lancaster, Pennsylvania, en 1998. “La ley y el orden eran importantes. Respeta a tu vecino, recuerda los sentimientos de los demás. Yo era el tipo de chico que no hacía cosas solo para ser travieso”.

Estaba estudiando psicología infantil en un colegio comunitario en 1964 cuando su novia lo llevó a una fiesta en Hollywood, lo que cambiaría su vida. Subió al escenario y cantó con la banda. Después, los invitados Jane Fonda, Natalie Wood y Sal Mineo le preguntaron quién era su agente. Tomaron su número y, unos días después, un agente lo llamó y lo conectó con “Shindig!”.

Sherman alcanzó el verdadero estatus de ídolo adolescente en 1968, cuando apareció en “Here Come the Brides,” una comedia-aventura ambientada en la ciudad en auge de Seattle en la década de 1870. Cantó la canción principal del programa, “Seattle,” y protagonizó como el joven leñador Jeremy Bolt, a menudo en desacuerdo con su hermano, interpretado por David Soul. Duró dos temporadas.

Después de la serie, Sherman protagonizó “Getting Together,” un derivado de “The Partridge Family”, sobre un compositor que lucha por triunfar en el negocio de la música. Se convirtió en el primer artista en protagonizar tres series de televisión antes de los 30 años. Esa exposición televisiva pronto se tradujo en una fructífera carrera discográfica: Su primer sencillo, “Little Woman,” obtuvo un disco de oro en 1969.

“Mientras el resto del mundo parecía desordenado y amenazante, la imagen sonriente de Sherman brillaba desde las paredes de las habitaciones de cientos de miles de adolescentes, un tótem reconfortante contra los disturbios, las drogas, las protestas contra la guerra y el amor libre que rugían afuera,” dijo The Tulsa World en 1997.

Sus películas incluyeron “Wild In Streets”, “He is My Brother” y “Get Crazy”.

De la música a la medicina

Sherman se retiró de su carrera de celebridad después de varios años de un frenético horario, diciendo a The Washington Post: “Filmaba cinco días a la semana, tomaba un avión un viernes por la noche e iba a algún lugar para espectáculos de matiné y noche el sábado y domingo, luego tomaba un avión y volvía al estudio para comenzar a filmar de nuevo. Fue tan agitado durante tres años que no sabía qué era el hogar”.

El giro de Sherman para convertirse en técnico certificado en emergencias médicas en 1988 nació de una fascinación de toda la vida con la medicina. Sherman dijo que esa afinidad floreció cuando crió a sus hijos con su primera esposa, Patti Carnel. Se raspaban y sangraban por la nariz y él se convirtió en el proveedor de primeros auxilios de la familia. Así que comenzó a aprender primeros auxilios básicos y resucitación cardiopulmonar de la Cruz Roja.

“Si veo un accidente, me siento obligado a detenerme y ayudar, incluso si estoy en mi propio coche,” le dijo al St. Petersburg Times. “Llevo equipo conmigo. Y no hay mejor sensación que la que obtienes al ayudar a alguien. Lo recomendaría a todos”.

Además de su trabajo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, fue un diputado de reserva con el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, trabajando en seguridad en el juzgado. Sherman estimó que, como paramédico, ayudó a cinco mujeres a dar a luz en los asientos traseros de coches u otros lugares improvisados.

En un caso, ayudó a dar a luz a una bebé en la acera y, después del nacimiento, la madre le preguntó al compañero de Sherman cuál era su nombre. “Cuando le dijo Bobby, ella nombró a la bebé Roberta. Me alegré de que no le dijera que mi nombre era Sherman”, le dijo al St. Petersburg Times en 1997.

Los ídolos adolescentes crecen

Fue nombrado Oficial de Reserva del Año del Departamento de Policía de Los Angeles en 1999 y recibió el Premio al Servicio Excepcional del FBI y el Premio “Twice a Citizen” de la Fundación de Reservas del Condado de Los Ángeles.

En un discurso en el piso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2004, el entonces representante Howard McKeon escribió: “Bobby es un ejemplo estelar de la declaración ‘proteger y servir’. Solo podemos decir un simple y sincero gracias a Bobby Sherman y a todos los hombres y mujeres que valientemente protegen y sirven a los ciudadanos de América”.

Más tarde, Sherman se uniría a la “Teen Idols Tour” de la era de los 90 con los antiguos galanes de los 60 Micky Dolenz y Davy Jones de los Monkees y Peter Noone de Herman’s Hermits.

El Chicago Sun-Times en 1998 describió una de las actuaciones de Sherman: “Vestido para matar con pantalones de cuero negro y camisa blanca, fue bañado con rosas y ositos de peluche mientras comenzaba con ‘Easy Come, Easy Go’. Mientras firmaba decenas de autógrafos al pie del escenario, rápidamente fue cubierto por fanáticas de todos los grupos de edad concebibles”.

Sherman también cofundó la Fundación para Niños Brigitte y Bobby Sherman en Ghana, que proporciona programas de educación, salud y bienestar a niños necesitados.

Le sobreviven dos hijos, Christopher y Tyler, y su esposa.

“Incluso en sus últimos días, se mantuvo fuerte para mí. Así era Bobby: valiente, gentil y lleno de luz,” escribió Poublon.