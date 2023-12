Bobby Larios revela si Emilio Osorio es su hijo

Aunque han sido muchos años de rumores respecto a la presunta paternidad de Bobby Larios, es él mismo quien recientemente reveló lo que tanto él como su hijo piensan de que lo señalan como el papá de Emilio Osorio.

Y es que, hace unos días este rumor volvió a tomar fuerza luego que Bobby compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con su hijo luego que lo fue a recoger al aeropuerto, por lo que en redes sociales comenzaron a señala e incluso hicieron comparaciones entre el joven y Emilio Osorio y aseguran que son igualitos.

Pese a esto, el actor fue entrevistado por la periodista Angélica Palacios quien lo cuestionó sobre lo que piensa su hijo Santiago respecto a todo lo que se dice que Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio y no el productor de telenovelas.

“Yo platico con él porque la gente escribe por redes sociales ‘son igualitos’, ‘se parecen’, ‘su hermano gemelo’, ya sabes que todo mundo hace historias y le digo a Santi: ‘¿qué piensas?’ y se ríe y dice ‘ay papá la gente de verdad qué cómo hace historias, déjalos que sigan pensando lo que quieran’ (risas)”, dijo Bobby Larios.

¿Le afecta que crean que es el papá de Emilio Osorio?

Larios fue cuestionado si es que todos estos rumores han llegado a afectar en su vida personal, o con su familia, ante esto, el actor aseguró que a él lo tiene sin cuidado, por lo que cree que a quien si le debe afectar es a Juan Osorio.

“Yo creo que a su papá (Juan Osorio) le ha de pegar más fuerte ¿no?, a mí no, no a mi no me pega, como dice el dicho ‘el que esté libre de pecado que tire la primera piedra’ (risas)”, dijo Bobby.