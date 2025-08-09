Blessd compra su segundo equipo de futbol en Europa

Medellín.- El cantante colombiano Blessd dio a conocer que compró al equipo de futbol español Unión Balompédica Conquense, de la Segunda División RFEF.

Se trata del segundo equipo que compra el intérprete de "Mírame". El primero fue el Vendsyssel FF, club que actualmente juega en la segunda división de Dinamarca.

En el segundo aniversario de Dímelo Jara Company (empresa de Blessd y Dímelo Jara), se anunció la compra del Conquense.

"Esperamos con este proyecto seguir abriendo las puertas del futbol colombiano hacia Europa! Y seguir creciendo nuestra red a nivel mundial! Esto aquí no para, apenas está empezando este gran proyecto! Gracias a Dimelojara company que nos cambió la vida a mi y a mis amigos y a las familias de todos, esperamos que esto perdure para siempre y podamos ser luz para los demás! Queremos dejar un legado... esto que hemos logrado en estos dos años no me los imaginaba lograr tan rápido! Pero el tiempo de Dios es perfecto!", se lee en una publiación en Instagram.