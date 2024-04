Billie Eilish anuncia nuevo álbum

Foto: Associated Press

Nueva York.- Billie Eilish anunció el lunes que su muy esperado tercer álbum de estudio, “Hit Me Hard and Soft”, se lanzará el 17 de mayo.

La noticia llegó a través de Instagram, donde Eilish compartió la carátula del álbum que muestra a la cantante pop flotando en un cuerpo de agua luego de ser expulsada de una puerta. En la leyenda, escribió que no lanzará sencillos antes del lanzamiento.

"Quiero dártelo todo de una vez", subtituló la imagen. "Realmente no podría estar más orgulloso de este álbum".

Eilish trabajó con su hermano y colaborador Finneas en “Hit Me Hard and Soft”. La pareja recientemente se llevó a casa su segundo Oscar por su gran balada de “Barbie” “What Was I Made For?” Al hacerlo, Eilish, de 22 años, se convirtió con diferencia en la persona más joven en ganar dos premios Oscar en su carrera.

A principios de este mes, Eilish firmó una nueva carta abierta presentada por la organización sin fines de lucro Artist Rights Alliance, pidiendo a las empresas de tecnología de inteligencia artificial, desarrolladores, plataformas, servicios de música digital y plataformas que dejen de usar la inteligencia artificial “para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos. ”, según la carta.

Todas las variantes físicas de “Hit Me Hard and Soft” contarán con la misma lista de canciones y estarán hechas de materiales 100 por ciento reciclables, según un comunicado de prensa de Eilish.