Bill Belichick aparece a los honores de la NFL con una novia de 24 años

Nueva Orleans.- A sus 72 años y fuera de la NFL, Bill Belichick aún se robó el espectáculo durante la semana del Super Bowl.

¿Qué lleva puesto el ex entrenador de los Patriots en la alfombra roja?

Prueba todos sus anillos del Super Bowl.

Fue el Bill of the Ball en los NFL Honors, donde Belichick no solo hizo alarde y exhibió el llamativo brillo obtenido por ganar más Super Bowls durante su aclamada carrera que cualquier otro entrenador en la historia, sino que también se ganó una amable crítica en la entrega de premios, y no tanto en las redes sociales, por caminar del brazo con su novia de 24 años, Jordan Hudson.

Belichick cambió su característica sudadera con capucha por una chaqueta deportiva color burdeos, mientras que Hudson deslumbró con un vestido de lentejuelas plateadas.

Estos días, las historias sobre Belichick aparecen en TMZ con la misma frecuencia que las que involucran a la NFL, o incluso su nuevo e impactante trabajo como entrenador en jefe de Carolina del Norte. Hudson llamó la atención cuando pareció lucir también uno de los anillos del Super Bowl de Belichick, pero en ESE dedo, lo que incluso alimentó los rumores de compromiso en las redes sociales y otras publicaciones. El Daily Mail publicó fotos de Hudson " haciendo alarde de un impresionante brillo " en un evento benéfico el miércoles en Nueva Orleans.

¡Espera fuerte, paparazzi!

Hudson publicó en Instagram que el anillo que usó en Honors era un anillo del Campeonato Universitario de la Asociación Nacional de Porristas Bearcats de la Universidad Estatal de Bridgewater.

Ni siquiera Tom Brady tiene uno de esos.

La pareja también fue vista después del espectáculo recorriendo los bares de Bourbon Street buscando pasar un buen rato.

El entrenador gruñón que no se molestó en hacer declaraciones significativas ni en conversar con los periodistas en Nueva Inglaterra se ha convertido en un favorito de los medios desde que se separó de los Patriots. Hace payasadas y ofrece opiniones en “The Pat McAfee Show” e incluso presentó un par de podcasts. Incluso apareció en NFL Network el jueves por la noche, donde se negó a elegir un ganador del Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Belichick, quien ganó seis Super Bowls como entrenador en jefe de Nueva Inglaterra y dos más como asistente de los Giants de Nueva York, incluso parece tener sentido del humor sobre sí mismo, al menos cuando se trata de su relación con Hudson.

El presentador de los honores y rapero Snoop Dogg se burló de la diferencia de edad entre Belichick y Hudson durante su monólogo, bromeando que recordaba los viejos tiempos de la NFL cuando los Cowboys eran buenos, los Chiefs eran malos, "y recuerdo, ¿qué fue?, la novia de Bill Belichick ni siquiera había nacido todavía".

Belichick y Hudson se rieron cortésmente del chiste mientras la multitud exclamaba “¡aww!” ante el final.

En las redes sociales, los chistes volaron más rápido que una carrera de touchdown de 60 yardas de Saquon Barkley.

Las citas nocturnas podrían ser más difíciles de conseguir una vez que Belichick regrese a la universidad.

Belichick firmó un contrato de cinco años con Carolina del Norte en diciembre que paga 10 millones de dólares en salario base y suplementario por año, aunque está garantizado solo por los primeros tres años, incluso para fines de rescisión del contrato, y también hay hasta 3.5 millones de dólares en bonificaciones anuales.

Eso es suficiente para comprar todos los anillos que Hudson quisiera ponerse, igual que su novio, en todos sus dedos.