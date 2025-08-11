Bigorra califica su 'enemistad' con Bisogno como un malentendido mediático

Ciudad de México.– La "enemistad" que tuvieron Daniel Bisgono y Raquel Bigorra fue una de las más sonadas como escándalos mediáticos en la farándula mexicana. Ahora la cubana habló de la situación durante una entrevista con Jordi Rosado, donde aprovechó para calificar ese momento de pelea entre los dos como un malentendido mediático.

Todo surgió en 2019, cuando el conductor de "Ventaneando" acusó a la cubana de haber ventilado información personal a los medios.

Bigorra aseguró que todo fue un malentendido mediático y que, en realidad, las acusaciones respondieron a una estrategia para desviar la atención sobre la vida personal de Bisogno. “Ni yo lo vendí ni vendí a nadie más”, recalcó, visiblemente firme en su versión.

La presentadora confesó que el momento más duro fue cuando las acusaciones se difundieron en plena celebración de su cumpleaños. “Me imaginé que lo que venía era fuerte, pero no lo calculé. Pensé que sí me quería mucho. Finalmente, sale en su programa y me quedé fría (…) fue un viernes. No podía entender lo que estaba pasando. Me rompí, me puse a llorar”, dijo.

La conductora señaló que, en medio del conflicto, alguien le comentó que “la única forma de silenciar una bomba es con otra bomba”. Sin embargo, ella decidió mantenerse en silencio para no revelar aspectos íntimos de Bisogno: “No estoy dispuesta a soltar nada. Sí, habíamos vivido muchas cosas, había mucha confianza, pero no importa lo herido que estés”.