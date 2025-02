Beyoncé y Kendrick Lamar protagonizan uno de los mejores Grammy en años

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.– Por años, los premios Grammy fueron criticados por su falta de diversidad, y tenían un historial de artistas de color, mujeres y músicos de rap y R&B siendo omitidos en sus principales premios. La edición del domingo sugiere que algo podría haber cambiado.

Beyoncé, la artista con más premios y nominaciones en la historia de los Grammy, finalmente ganó el premio al álbum del año por su álbum country “Cowboy Carter”, que profundiza su dedicación para poner el foco en las aportaciones de los artistas negros a la cultura popular. Kendrick Lamar se llevó dos de los cuatro premios principales de la noche, celebrando el hip hop en una gala que históricamente había subrepresentado al género. Los Grammy también colocaron a jóvenes intérpretes pop en el foco de atención cuando están en pleno ascenso, coincidiendo con el momento cultural contemporáneo.

La Academia de la Grabación ha hecho esfuerzos para diversificarse en los últimos años. ¿Podría ser que esos avances ya hayan rendido frutos en una corrección de rumbo? ¿O los Grammy de 2025 fueron simplemente un caso aislado?

Una disputa resuelta

El director general de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr., apareció en el escenario para abordar “algunas críticas reales” que enfrenta la organización detrás de los Grammy.

“Los artistas fueron bastante vocales con sus quejas”, dijo, remontándose a 2020: “The Weeknd criticó a la academia por la falta de transparencia en nuestros premios. Llegó tan lejos como para anunciar que estaba boicoteando los Grammy”.

Cinco años pueden marcar una gran diferencia. Al final de su discurso, Mason presentó a The Weeknd en un número musical sorpresa, haciendo su primera aparición en los Grammy desde 2017.

Su regreso sugirió la aprobación de una nueva clase de votantes, varios presentadores se cuidaron de señalar que los premios fueron decididos por más de 13 mil miembros con derecho a voto.

Peter A. Berry, periodista musical de XXL y Complex, cree que esa lectura podría ser demasiado simplista. "Él actuó para promocionar su nuevo álbum”, dijo, refiriéndose al “Hurry Up Tomorrow” de The Weeknd. El momento coincidió con la necesidad de los Grammy de destacar su reforma.

“No me puedo quitar el lente cínico cuando se trata de la industria musical”, dice. “El tiempo cura todas las heridas cuando necesitas promoción”.

Un grupo de votantes más diverso

De la membresía actual con voto de la Academia de la Grabación, el 66 por ciento son hombres, el 49 por ciento son blancos y el 66 por ciento tienen más de 40 años. Pero la academia anunció el año pasado que se habían añadido 3 mil integrantes con voto femeninas desde 2019. Dos tercios del cuerpo total de votantes se unieron en los últimos cinco años. En ese mismo tiempo, la academia ha aumentado el número de miembros que se identifican como personas de color en un 63 por ciento, con un crecimiento del 100 por ciento en votantes asiático-americanos y de las Islas del Pacífico, un 90 por ciento de votantes negros y un 43 por ciento en votantes latinos.

En los Grammy de 2024, las mujeres dominaron las principales categorías y como resultado, cada Grammy competitivo televisado fue para una mujer. Esto parecía reflejar el interés contemporáneo en las intérpretes pop femeninas — Taylor Swift, Miley Cyrus, Victoria Monét y Karol G, entre ellas. En 2025, esa tendencia continuó. Las mujeres recibieron cada premio televisado la noche del domingo, con la excepción de los de Lamar y uno compartido entre Lady Gaga y Bruno Mars.

“Lo hicieron bien este año”, dice Berry. “Tal vez es que el comité de votación cambió”.

Nominados y ganadores reflejan el interés contemporáneo

Las nominaciones anunciadas en noviembre reconocieron a los artistas que lideraron la conversación en 2024. Beyoncé fue celebrada con 11 nominaciones, lo que Kinitra D. Brooks — una académica y autora de “The Lemonade Reader” — dice fue el resultado de que los votantes finalmente reconocieran que "es claramente alguien que merece el respeto de sus colegas”.

Chappell Roan y Sabrina Carpenter, en su año revelación, recibieron seis nominaciones cada una. La popular “Not Like Us” de Lamar y “BRAT” de Charli XCX también recibieron reconocimiento.

Y eso se tradujo en premios. Hubo varios ganadores primerizos, muchas mujeres y personas de color como Doechii, Carín León y Sierra Ferrell. En la relativamente nueva categoría de compositor del año, no clásica, Amy Allen se convirtió en la primera mujer en llevarse el trofeo.

Un paso en la dirección correcta para el hip hop

”Not Like Us” fue una de las primeras canciones premiadas en la Premiere de los Grammy (la ceremonia no televisada en la que se entregan la mayoría de los premios), recibiendo trofeos por video musical, canción de rap y actuación de rap. Marcó el séptimo triunfo de Lamar en esa última categoría. Pero fue su presencia durante la ceremonia televisada lo que realmente causó sensación. Uno de los mayores éxitos globales de 2024, su tema de tiradera contra Drake ganó canción y grabación del año — es apenas el segundo sencillo de hip hop que gana el premio a grabación del año. Al final de la noche, “Not Like Us” había ganado los cinco premios para los que estaba nominada.

Los reconocimientos de Lamar llegaron un año después de que Jay-Z criticara a los Grammy por ignorar a las leyendas del rap que existieron antes que él, aquellos que llevaron el hip hop hasta los Grammy, solo para que las categorías de rap no llegaran a la ceremonia televisada.

“Queremos que lo hagan bien”, dijo Jay-Z el año pasado. “Al menos acérquense a hacerlo bien”.

Berry describe las victorias de Lamar como una celebración de uno de los grandes hitos del rap en la historia reciente.

Y aunque las victorias de Lamar significaron más hip hop en la ceremonia principal, Berry dice que las elecciones de hip hop de los Grammy tienden a ser predecibles. Dice que hay una fórmula “cortada con molde” para el tipo de raperos que reconoce la Academia de la Grabación.

“El rap más esotérico y abstracto”, así como “el rap callejero de nivel medio”, pasa en gran medida desapercibido, dice.

Corregir el mayor punto ciego

La victoria de Beyoncé en la categoría de álbum del año fue considerada por muchos un premio que llegó muy atrasado. La superestrella había tenido cuatro álbumes nominados en la categoría antes de ganar en su quinto intento.

Beyoncé aludió a esto en su discurso de aceptación: “Han sido muchos, muchos años”, dijo.

“I Am... Sasha Fierce” perdió ante Taylor Swift por “Fearless” en 2010. En 2015, su álbum homónimo “Beyoncé” perdió ante “Morning Phase” de Beck y “Harry’s House” de Harry Styles venció a “Renaissance” en 2023. Quizás la derrota más dura fue la de “Lemonade” ante “25″ de Adele.

“No puedo aceptar este premio. Y me siento honrada, y estoy muy agradecida y feliz, pero la artista de mi vida es Beyoncé”, dijo Adele en su discurso de aceptación de 2017, conteniendo las lágrimas.

Al ganar el álbum del año el domingo, Beyoncé se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio principal en el siglo XXI. La última fue Lauryn Hill con “The Miseducation of Lauryn Hill”, hace 26 años. Antes de ella estaban Natalie Cole y Whitney Houston, y la lista termina ahí.

Brooks cree que “Beyoncé refleja que las mujeres negras pueden ser excelentes y a pesar de eso, ser ignoradas de maneras muy particulares — porque este es un honor máximo en su campo”.

Emily Lordi, profesora de la Universidad de Vanderbilt cuyo enfoque es la literatura afroamericana y la música popular negra, describe “Cowboy Carter” como “un álbum con A mayúscula — uno que apunta explícitamente a restaurar las raíces y exponentes negros del country, un género codificado por años como blanco. Es el tipo de intervención histórica que la academia no podía dejar de reconocer — era innegable”.

Berry señala que la influencia country del disco pudo haberse alineado con los votantes tradicionalistas de la academia — pero también atrajo a aquellos inspirados por su ruptura con la convención.

“Se está haciendo justicia cósmica”, dice Berry. “Puede que no sea el mejor álbum de Bey, pero fue el mejor de la categoría”.

Incluso el presentador de los Grammy, Trevor Noah, no pudo evitar reconocer el hito: “Finalmente, lo vimos suceder, todos”, dijo. Sí que lo hicimos.