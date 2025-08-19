Beto Sierra despide con mensaje a Ernesto Barajas tras su asesinato

Jalisco.- El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto tras el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño, ocurrido en una pensión de autos en Zapopan, Jalisco. En medio de esta tragedia, el cantante y empresario Beto Sierra se expresó a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

"D.E.P. Mi Ernesto Barajas. Pronta resignación Pa la familia", se lee en la red social.

El asesinato de Barajas ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde artistas y seguidores han compartido mensajes de condolencia.

Según reportes, el ataque también dejó a otra persona fallecida y a una mujer herida, aunque las autoridades aún investigan los motivos detrás del crimen.