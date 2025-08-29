Bely revela que este querido cantante fue botarga de Beto

Durante su participación en el programa “SNSerio” de Multimedios, la animadora infantil Bely confirmó lo que por años fue solo un rumor en redes; el cantante Edwin Luna, hoy líder de La Trakalosa de Monterrey, dio vida al personaje de Beto en sus inicios como animador infantil.

La revelación, hecha con humor y espontaneidad, se volvió viral y generó una oleada de reacciones entre los fans del show y del cantante.

Luna, quien ya había bromeado sobre el tema en el pasado, ve ahora cómo su historia inspira por su autenticidad y perseverancia.

Para muchos, el dato es más que una curiosidad: es un recordatorio de que el camino al éxito puede comenzar detrás de una botarga.