Bellakath y Yeri Mua se pelean en redes sociales

Bellakath y Yeri Mua han protagonizado un intenso intercambio en las redes sociales, capturando la atención de sus seguidores.

Ambas parecían mantener una sólida amistad, incluso se había especulado sobre una posible colaboración. Sin embargo, recientes eventos han puesto en duda la armonía entre ellas.

La tensión comenzó a surgir cuando Bellakath compartió en su cuenta de Instagram videos de sus ensayos, mostrando su dedicación para mejorar sus habilidades escénicas. Sin embargo, estas publicaciones desataron una serie de comentarios y burlas por parte de Yeri Mua, quien no dudó en expresar su opinión sobre el estilo de baile de su colega.

En respuesta, Bellakath no tardó en contraatacar, haciendo referencia a las cirugías estéticas de Yeri Mua y sugiriendo que no habían tenido los resultados esperados. Este intercambio de indirectas no pasó desapercibido para los seguidores de ambas artistas, quienes quedaron sorprendidos por la intensidad de la disputa.

Lo siguiente comento Bellakath después de que Yeri Mua publicara unas historias practicando su baile: “agradecida de no parecer chapulín aplastado cuando bailo estilo flow”.

Debido a esto Yeri Mua se molestó y respondió haciendo alusión a las cirugías estéticas que Bellakath se ha realizado, y según ella, no han tenido buenos resultados.”A mí me operaron bien, a ti te operaron mal...y te lo grabas beba”.

La reacción en las redes sociales fue inmediata y dividida. Mientras algunos usuarios expresaron su apoyo a Yeri Mua por defenderse de los comentarios de Bellakath, otros criticaron a ambas cantantes por alimentar una polémica sobre la apariencia física.

Las opiniones se polarizaron aún más cuando algunos usuarios acusaron a Bellakath de opinar sobre el cuerpo de su colega, mientras que otros señalaron a Yeri Mua por supuestamente querer imponerse como la única figura destacada en el género urbano.

Tras la intensa discusión, Bellakath, optó por eliminar los mensajes de su cuenta de Instagram. En una declaración posterior, mencionó que su reacción fue impulsada por el malestar que le provocaron los comentarios, y reconoció que ambas se habían burlado mutuamente de sus cuerpos.

El incidente entre Bellakath y Yeri Mua ha generado un debate sobre la forma en que las figuras públicas utilizan las redes sociales para expresar sus opiniones y resolver conflictos, destacando la importancia de la empatía y el respeto en las interacciones en línea.