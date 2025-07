Bellakath explota vs doctor por hablar en TikTok de su abdomen con fibrosis

Ciudad de México.– La cantante mexicana Bellaktah explotó a través de un video publicado en su TikTok en contra del médico Alberto Teruel, quien es cirujano plástico y se dedica a compartir contenido en la plataforma china sobre estos procedimientos, luego de que en uno de sus clips habló del problema de fibrosis que tiene la cantante en su abdomen.

"Hablemos del abdomen de Bellakath y por qué está aquí. Lo que tiene se llama fibrosis y es secundario en la liposucción, pero debemos de mencionar que es una liposucción que hicieron muy superficial y con muchas irregularidades", dijo el cirujano en el video compartido por medio de sus redes sociales y que causó la molestia de la famosa.

Luego de la publicación, por medio de un video, Bellakath se mostró molesta porque señaló que existen cirujanos que utilizan su nombre para hablar de los procedimientos estéticos que no fueron bien realizados.

"¿Por qué no ponen de ejemplo clientas suyas? Porque no tienen y por qué no tienen porque han de hacer pura perrad*, también, ¿por qué chingados ponen mi foto que está editada? Yo no digo que no tenga fibrosis, eso es obvio", señaló la reguetonera. Bellakath explicó que tiene alrededor de cuatro cirugías en el abdomen, por lo tanto ve normal que le pueda salir fibrosis, sin embargo, precisó que su caso no es extremo como la foto que el cirujano compartió en sus redes sociales.

Visiblemente molesta, Bellakath le advirtió al cirujano que habló de su abdomen con demandarlo por usarla como ejemplo de lo que no se hace bien.

"Ahora sí te lo vengo a decir con todos los pinches huev*s, hijo de tu pinche madre: paga publicidad porque ahorita lo que vas a tener que pagar es una pinche demanda. Una demanda por andar utilizando mi nombre al peso del cul*, porque yo como figura pública estoy registrada", dijo la también creadora de contenido.

"Sigan haciendo mam*das, sigan haciéndose los chistositos, los que lo saben todo. Arreglen cuerpos de verdad, tengan contentas a sus clientas para que ellas sean las que den las referencias sobre ustedes, no ustedes tengan que sacar pendejad*s del cul* de no sé quién para para explicar por qué me pasó eso", agregó.