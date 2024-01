Bellakath enfurece contra conductores de 'DPM' por entrevista editada

Bellakath explotó en furia en contra de los conductores y reporteros del programa de farándula "De Primera Mano", luego de que la joven contó que en una entrevista que le hicieron, editaron todo para generar controversia con sus palabras. Y es que es bien sabio que la intérprete de "Gatita" ha sido objeto de críticas debido a la letra de muchas de sus canciones, como uno de sus recientes temas, "Reggaetón Champagne".

Todo comenzó cuando los presentadores de espectáculos mostraronuna cápsula con fragmentos de una entrevista que la joven tuvo con varios medios, Addis Tuñón fue una de las que empezó a hablar mal de la cantante.

“Ella dice que las mujeres tenemos el derecho de expresarnos, de nuestra sexualidad. Pero el hecho de que esa letra nos parezca ofensiva o no nos represente a algunas personas no significa que no nos guste la sexualidad. Simplemente son formas distintas de expresar o de pedir”, puntualizó.

Infante aprovechó para leer una de las canciones de Bellakath y en tono sarcástico dijo que era ‘hermosa’ y añadió que “Lo peor es que lo cantan”.

A través de su cuenta de TikTok, Bellakath reprodujo el momento en que los conductores hablaron de ella y arremetió contra todo lo que dijeron.

“De primera porquería se debería llamar ese programa, no De primera mano. Vean, esta perra (Addis Tuñon) es la que se arrastraba por una foto”, detalló y agregó:“Es una canción, ¿por qué se enganchan tanto? Pobrecitos, como que a estos les hace falta sexo. Más a ese señor (Gustavo Adolfo Infante). Ellos sí denigran (...) ¿En qué te voy a denigrar yo a ti, perra? Te denigras peor hablando así de mí, neta no saben ni lo que dicen”.

Bellakath ahondó en que hay otros medios de comunicación que son más éticos y señaló que no tiene problemas en atender a la prensa, pero que no estaba dispuesta a ser objeto de controversias.