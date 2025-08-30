Belinda enciende las redes con sensual video en bikini

Ciudad de México.- La cantante mexicana Belinda ha vuelto a capturar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales con un video que combina sensualidad, música y un toque de diversión tropical.

En el clip, la artista aparece luciendo un bikini verde que resalta su figura escultural, mientras bebe de un coco fresco y realiza movimientos sugerentes desde la comodidad de una cama en lo que parece ser una habitación de hotel.

El video, que rápidamente se ha viralizado, tiene como fondo musical su más reciente colaboración con el cantante Neton Vega, la canción "+ Perra + Bitch", parte de su álbum Indómita lanzado en junio de este año.

La canción "+ Perra + Bitch", un reggaetón con letras empoderadas y ritmos urbanos, ha sido un éxito desde su estreno, acumulando millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.