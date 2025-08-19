Belinda, Chicos de Barrio y Bebeto se unen a la Expogan 2025; anuncian fase 3

Ciudad Juárez.- Este martes se anunció la fase 3 de la Expogan 2025 con la participación de Belinda, La India Yuridia, Chicos de Barrio, La Fiera de Ojinaga y El Bebeto.

La preventa de boletos será este miércoles a partir de las 10:00 de la mañana por CrediBoletos.

Myke Towers, Tito Double P, Christian Nodal, Tigres del Norte y Marca Registrada, son algunos de los artistas que participarán en este evento.

Además de conciertos, habrá exposición ganadera, rodeo, cabalgata, pabellón comercial y gastronómico, entre otras cosas.