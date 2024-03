Bárbara Mori no le dio permiso a Sergio Mayer para hablar de ella en su libro

Sergio Mayer estrenó su libro titulado "Entre el infierno y el éxito", una obra que, según se dice, va más allá de una mera narrativa autobiográfica para adentrarse en el terreno de la autoayuda.

Previamente, el exGaribaldi había dicho que pretendía incluir a la madre de su hijo, Bárbara Mori, en su libro, ya que fue parte de su vida. Ante ello, la protagonista de “Rubí” fue cuestionada sobre lo que opina de la decisión de su exesposo de mencionarla en el escrito.

La actriz uruguaya se mostró sorprendida al enterarse del libro en una alfombra roja: "Acaban de darme la noticia. No sabía que había escrito un libro", comentó a la prensa.

Aunque no se ha especificado qué detalles de Bárbara Mori aparecerán en la obra, ella dejó claro que no había dado su permiso: "No sabía que existía el libro, así que obviamente no le di mi permiso", afirmó, aunque lo hizo con una sonrisa, mostrando tranquilidad.