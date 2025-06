Bárbara de Regil revela que J Balvin le coqueteó por Instagram

Ciudad de México.- La actriz mexicana Bárbara de Regil reveló que el cantante colombiano J Balvin le coqueteó por Instagram.

Durante el reality "Secretos de Pareja", la también influencer fitness compartió lo que vivió luego de que se conocieron en unos premios en Miami, Florida.

Bárbara de Regil dijo que dos años después de la ceremonia de premiación, compartió un video en su cuenta de Instagram para recordar la experiencia.

"Pongo (en Instagram) cuando le entregué el premio a @jbalvin", dijo.

Tras haber etiquetado al cantante, él le envió un mensaje directo con tono de coqueteo: "Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots. 'Vuélvemelo a entregar’, y yo dije '¿Vuélvemelo a entregar?, ¿los premios o qué?“, recordó.

No obstante, J Balvin se percató que Bárbara de Regil estaba casada. "Después de 17 minutos me puso: 'Ah, no, olvídalo, eres casada'. Yo le contesté 'Aunque no estuviera, no eres mi tipo'", agregó la actriz.