Bárbara de Regil reta a Alana Flores para el 2026

Alana Flores se llevó la victoria en el evento Supernova Strikers tras imponerse por decisión unánime a la actriz y cantante Gala Montes en una pelea celebrada en el Palacio de los Deportes.

Luego del triunfo, la influencer mexicana ya tiene una nueva contrincante: Bárbara de Regil. La actriz, quien asistió como invitada al encuentro, aprovechó el momento para lanzarle un reto y proponer enfrentarse el próximo año.

“Escuché que eras tú quien me quería retar”, comentó De Regil. A lo que Flores respondió recordando que ya habían hablado sobre la posibilidad de un combate a inicios de 2025, pero los compromisos de grabación de Rosario Tijeras impidieron que se concretara.

“Si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar allá arriba contigo”, prometió la actriz, quien además felicitó a Flores por su triunfo frente a Montes: “Eres una chingona”.

Por lo pronto, se confirmó que el Supernova Strikers tendrá una segunda edición. Sin embargo, aún no se ha revelado la sede ni la fecha de esta pelea que promete captar la atención de miles de seguidores.