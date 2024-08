Bárbara de Regil habla de su posible entrada a 3ra temporada de 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– El reality "La Casa de los Famosos México" ha sido todo un éxito para Televisa, tanto que incluso algunos usuarios en las redes sociales empozan a preguntarse por los posibles participantes para una tercera temporada. Una de ellas es la actriz Bárbara de Regil, quien habló ante los medios sobre esta posibilidad.

Bárbara de Regil confesó que no estaría dispuesta a entrar a un reality como el de Televisa pues considera que su tipo de personalidad podría traerle problemas en su carrera, en vez de ayudarla. Además, no dudó en dejar en claro que no estaría dispuesta a exponer su vida de esa manera y alejarse tanto tiempo de sus seres queridos.

“No podría ni salirme de mi casa ni separarme de Fer ni de Mar, y tampoco lo quiero opinar porque creo que ellos dan el contenido que quieren dar, no es que se les salga, ellos saben lo que hacen”, comentó.

De igual manera, la actriz de Cabo señaló que ella se conocía y comprendía que posiblemente por su forma de ser tendría afectaciones con el público.

A mí no me gusta, sobre todo por mi personalidad, se puede mal entender por lo sincera que puedo llegar a ser, he hecho reality shows que uno sabe que está padre y no sacará lo peor de ti y cual, (LCDLF) es de enciérrate y vuélvete loco, y el de enciérrate no tengo por qué vivirlo”, señaló.