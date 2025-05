Bad Bunny podría volver a México y deja pistas muy evidentes

Ciudad Juárez.– El cantante Bad Bunny podría pronto estar de regreso en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México en el nuevo Estadio GNP, luego de que a través de las redes sociales, el recinto compartió una fotografía con dos sillas blancas dejadas afuera del complejo, mismas que forman parte de la portada de su último álbum "Debí Tirar Más Fotos".

Bad Bunny dio un concierto por última vez en diciembre de 2022 en la CDMX en el Estadio Azteca (ahora llamado Estadio Banorte), desde entonces miles de sus seguidores han pedido el regreso de Benito a la capital del país.

“Alguien vino y nos dejó estas sillas, ¿ustedes creen que San Benito nos esté tratando de decir algo?“, escribieron en la foto compartida en X.

En el post no se revelaron más detalles acerca de la confirmación de un concierto de Bad Bunny o de si se trataba de algún evento especial, pero el cantante expresó su deseo de volver a México: "Gracias a la música y el amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en partes del mundo. Es algo que aprecio, hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia", contó en una historia de Instagram.