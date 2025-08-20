Aubrey Plaza describe el dolor por la muerte de su esposo Jeff Baena

Nueva York.- La actriz Aubrey Plaza describió su dolor por la muerte de su esposo Jeff Baena, comparándolo con "un océano gigante de horror".

La actriz habló en el podcast "Good Hang with Amy Poehler", donde le contó a su excoprotagonista de "Parks and Recreation", en sus declaraciones públicas más detalladas hasta la fecha, que ha sido una lucha diaria superar su dolor. La muerte de la guionista y directora Baena, ocurrida en enero a los 47 años, fue declarada suicidio.

“En general, estoy aquí y funcionando”, le dice Plaza a Poehler al comienzo de la entrevista tras preguntarle cómo lo lleva. “Me siento muy agradecida de poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien. Pero es como una lucha diaria, obviamente”.

Ella compara su dolor con una imagen de una película de terror de Apple TV+ protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy.

"¿Viste la película 'El Desfiladero'?", le pregunta Plaza a Poehler. "En la película, hay un acantilado a un lado y otro al otro, y un desfiladero en medio, lleno de monstruos que intentan atraparlos", dice Plaza. "Y juro que cuando la vi pensé: 'Eso se parece a mi dolor', o a lo que podría ser el dolor... donde, en todo momento, hay un océano gigante de horror ahí mismo, y puedo verlo".

Plaza añade "A veces solo quiero sumergirme en ello, estar ahí, y a veces solo lo miro. Y a veces intento alejarme. Pero siempre está ahí, y los monstruos, como Miles Teller y Anya Taylor-Joy, intentan atraparme".

Baena fue un escritor y director que colaboró frecuentemente con Plaza. Coescribió la película de David O. Russell de 2004, "I Heart Huckabees", y escribió y dirigió cinco de sus propias películas. Plaza protagonizó su debut como director en 2014, la comedia de zombis "Life After Beth".

Después de permanecer en gran medida en silencio desde la muerte de Baena, Plaza ahora está promocionando su nueva película, "Honey Don't!". La comedia negra del director Ethan Coen tiene a Margaret Qualley como investigadora privada que investiga sucesos nefastos en Bakersfield, California.