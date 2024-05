Así terminó con su ex el actual novio de Ingrid Coronado

Ingrid Coronado durante su participación en el programa que conduce, "Sale el Sol", aprovechó para asegurar que ella nada tuvo que ver con la separación entre Claudia Lizaldi y Germán Bricio, luego de que fue acusada de ser la tercera en discordia.

En defensa de su posición, Coronado presentó fragmentos de conversaciones con Lizaldi donde explicaba que su relación con Bricio comenzó después de que Lizaldi y él terminaran.

Pero ahora en una entrevista con Flor Rubio, Lizaldi expresó su descontento por la exposición de dichas conversaciones.

“Me dijeron que leyó los mensajes, me parece en ese sentido que eso es cruzar una línea, yo no enseñaría los mensajes previos, mucho menos diciendo qué y cuándo, porque me parece demasiado, pero eso lo voy a dejar de lado”, comentó Lizaldi.

Además, Lizaldi confesó que durante su relación con Bricio, se percató de cierta química entre él y Coronado, señalando que él había asistido al programa radiofónico de Ingrid en dos ocasiones. Aunque Germán le dijo a Claudia que no había nada con Ingrid, Lizaldi le volvió a comentar: “‘¿seguro que no es por esto?’ y él dijo ‘¿cómo crees?’ (...) ellos tenían contacto desde junio porque ella le escribe a él para invitarlo al radio, lo invita otra vez al radio y así, ellos ya tenían contacto”.

Después de esta revelación, Lizaldi se comunicó con Coronado para expresar su sorpresa, momento en el cual Coronado le compartió capturas de pantalla de cuando comenzó a hablar con Bricio.