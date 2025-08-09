Asesinan a querido cantante tras discusión en su casa
Georgia.- El famoso cantante Tevin Hood falleció a los 33 años el 8 de agosto, tras recibir múltiples disparos durante una disputa en su hogar en el condado de Gwinnett, Georgia.

La Policía del condado de Gwinnett respondió alrededor de las 7:00 de la tarde a un reporte de una pelea doméstica que escaló a tiros. Al llegar, encontraron a Hood con heridas graves de bala, le proporcionaron primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde murió poco después.

Una persona fue detenida para interrogatorio, pero no se han realizado arrestos formales hasta el momento, y la investigación por homicidio continúa activa. No se han revelado detalles sobre el motivo o el agresor.

Tevin Hood, conocido artísticamente como T-Hood, fue un rapero estadunidense de hip-hop y trap originario de Atlanta, Georgia. Se convirtió en una figura emergente en la escena musical local, destacando por su sonido crudo y auténtico que reflejaba la cultura callejera de Atlanta.

Hood era reconocido por su estilo único, que incluía un dreadlock característico, y por letras que combinaban flujo explosivo, ritmos infecciosos y reflexiones personales.

