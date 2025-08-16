Asesinan a famoso influencer mexicano; apareció en volantes en Sinaloa

Morelos.- El famoso influencer mexicano Camilo Ochoa Delgado, alias "El Alucín", fue asesinado en el interior de un domicilio del Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos.

Ochoa Delgado había aparecido en los volantes que se difundieron hace varios meses en Sinaloa.

La víctima de 42 años quedó sin vida en el baño luego de que fue agredido a balazos.

Testigos informaron que el agresor huyó en un vehículo Chevrolet Chevy Color Blanco y/o vehículo Sonic Color Blanco.

"El Alucín" era señalado como presunto narcotraficante.