Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista, líder y fundador de Enigma Norteño

Jalisco.- En un trágico suceso que ha conmocionado al mundo del regional mexicano, Ernesto Barajas, vocalista, líder y fundador de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado este martes en la colonia Arenales Tapatíos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Según reportes preliminares, el cantante originario de Culiacán, Sinaloa, fue atacado a tiros por desconocidos mientras viajaba en una camioneta.

Barajas, conocido por su talento como cantautor, bajista y productor, logró posicionar a Enigma Norteño como una de las agrupaciones más destacadas en el género de los narcocorridos, con éxitos como "Mayito Gordo", "Los Lujos del R" y "El Ondeado". Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por amenazas de grupos del crimen organizado, debido a la naturaleza de sus composiciones. En 2023, el cantante recibió una narcomanta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo acusaba de estar protegido por figuras del Cártel de Sinaloa y le prohibía presentarse en Baja California, lo que llevó a la cancelación de un concierto en la Feria de Rosarito.

Aunque Barajas siempre negó tener vínculos directos con organizaciones delictivas, en entrevistas admitió que había sido contactado para componer corridos por encargo, cobrando hasta 25 mil dólares por tema, según una entrevista publicada en 2022 por Independent en Español. El músico, padre de dos hijos y esposo de Alexis Sillas, también era conocido por su podcast Puntos de Vista, donde entrevistaba a figuras del regional mexicano como Gabito Ballesteros y Eduin Caz.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre los responsables o los motivos del ataque.