Ayer se llevó a cabo la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos, sin embargo, luego de que Mariana González fuera la elegida para irse, ocurrió algo que ha dejado a todos impactados: Lupillo Rivera se habría peleado con Alfredo Adame. No está claro que tan grave fue el asunto, pero en redes sociales incluso se dijo que habrían llegado ambulancias.

Según se reportó, poco después de la despedida, Gregorio fue al “Cuarto Fuego”, donde luego de pocos minutos se habría peleado con Alfredo Adame, quien lo habría insultado. Hay mucho misterio sobre esta situación, pues se ha reportado que Lupillo habría intervenido, pero ya no se supo más, pues lo que ocurrió fue censurado. Los fans están molestos con esto, además de que esto permitió que hubiera especulaciones.

“Es hora de sacar a Adame, Lupillo estaba defendiendo a Gregorio por comentarios de Adame hacia los hijos de Gregorio. Acaba de firmar su sentencia”, aseguró un usuario en X. “No inventes, Adame no había dicho nada a Gregorio de los hijos, mañana lo vas a ver en la gala, el pelón le dijo de cosas al viejón que es mecha corta”, contestó otro. No obstante, muchos dijeron que incluso pudo haber hasta golpes, ya que había ambulancias cerca de La Casa de Famosos. Hasta ahora la polémica no ha sido aclarada.

La controversia gira en torno a un supuesto abandono del programa por parte de Adame en una ambulancia, lo que ha generado gran expectación entre los seguidores del reality show.

Sin embargo, es importante analizar la información disponible con cautela. A pesar de la intensidad de la discusión entre Adame y Rivera, no hay pruebas fehacientes que respalden la versión de la salida en ambulancia.