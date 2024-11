Aseguran que boda de Nodal y Ángela fue falsa; revelan las pruebas

Ciudad de México.– Ángela Aguilar y Christian Nodal ahora están en un nuevo problema en relación con su matrimonio, pero no por lo ocurrido con Cazzu, sino por la existencia de su acta de matrimonio en el Registro Civil de Morelos, lo que ha relevado supuestos actos de corrupción o incluso la "farsa" de su enlace civil.

Todo comenzó después de que en un video se mostró que una supuesta trabajadora del Registro Civil en Morelos, estado donde los dos cantantes contrajeron matrimonio, aseguró que el acta de matrimonio entre los artistas presenta inconsistencias legales.

Según la trabajadora, el acta del matrimonio no aparece en el sistema del Registro Civil, algo que, afirma, “no es posible, ya que se trata de información de dominio público”. La denuncia también incluye una crítica a las autoridades del registro por presunta corrupción, especialmente en cuanto al acceso a estos documentos.

La denunciante, quien trabaja en un municipio distinto de Morelos, explicó que al buscar el acta número 154 —presuntamente la correspondiente a la boda de Nodal y Aguilar— esta no aparece en el sistema. Sin embargo, las actas numeradas inmediatamente antes y después de esta sí están registradas, lo que le pareció sospechoso.

Además, señaló que la persona encargada de oficiar la boda fue nada menos que el director estatal del Registro Civil de Morelos, Sergio Israel González Macedo, quien, en su rol de superior jerárquico, casó a los famosos en lugar de delegar la tarea a la autoridad local de Amacuzac, municipio donde se habría llevado a cabo la ceremonia.

La empleada del Registro Civil también denunció dificultades para acceder al acta de matrimonio en Morelos. Mencionó que en este registro civil, solo el titular o un familiar puede obtener el acta, una restricción que no aplica en otras demarcaciones. “Da la casualidad que en este Registro Civil no te dan el acta si no eres titular, con el argumento de que no eres familiar”, comentó en el video. En contraste, aseguró que en su municipio de trabajo se pueden consultar las actas de matrimonio sin mayores complicaciones.

En este sentido, la trabajadora sugirió que la limitación en el acceso al acta podría formar parte de un intento de ocultar información. Agregó que esta medida no solo es inusual, sino que también podría considerarse un acto de corrupción si se emplea para restringir el acceso a información pública.