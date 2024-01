Asegura viuda de Julián Figueroa que el famoso le envió mensaje en un sueño

Imelda Garza-Tuñón, viuda del cantante mexicano e hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, aseguró al medio de comunicación "Ventaneando" que el fallecido famoso, a un mes de haber ocurrido su trágica partida de este mundo, se le apareció en un sueño y le envió un contundente mensaje que la llenó de tranquilidad.

En el sueño, Julián le aseguró a Imelda que no debía preocuparse por su fallecimiento, ya que seguirían siendo una familia unida.

"(Me dijo) que yo no necesitaba estar preocupada por eso, que seguíamos siendo una familia; que yo estaba con José Julián y que él también estaba ahí, aunque no estuviera físicamente, y eso me dio mucha tranquilidad", expresó Imelda, destacando la conexión especial que perdura más allá de la separación física.

Imelda, quien enfrenta una difícil batalla contra una enfermedad mental tras la pérdida de su esposo, José Julián, busca la fuerza necesaria para superar estos momentos difíciles.