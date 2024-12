Artista revelación: Adria Arjona, una actriz con fans en aumento

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.– La madre de Adria Arjona es su mayor fan, y la mayor defensora de sus seguidores. Mientras estaba en la Semana de la Moda de París este año, Arjona recuerda el momento en que su mamá se paró fuera de su hotel, agradeciendo entre lágrimas a una multitud de fans que llevaban carteles de “Andor” y “Father of the Bride” ("El padre de la novia") y gritaban "¡Adria!”

“No dejó de llorar durante 40 minutos”, relata Arjona. “Ella decía, ‘¿Recuerdas cuando empezaste? Todo lo que querías era estar en una película. Todo lo que querías era contar la historia, y aquí estás.’”

Arjona, de 32 años, se ha transformado de la chica tímida para quien actuar no era una apuesta segura mientras crecía en Latinoamérica, a ser una cautivadora actriz que consigue múltiples roles destacados.

“Siempre pensé que iba a ser demasiado tímida para realmente lograrlo, pero una vez que lo hice, algo cambió... y luego me obsesioné”, dice Arjona.

Arjona ha sido nombrada una de las Artistas Revelación de 2024 de The Associated Press, pero su debut en televisión fue hace una década. Desde entonces, ha asegurado roles notables en proyectos como “Narcos”, “True Detective” y “Andor”, culminando en un 2024 extremadamente productivo con roles principales junto a colegas de primera categoría.

“Los mejores actores entienden la importancia de la paciencia y el viaje dentro de una película, y Adria encarna eso”, escribió en un correo electrónico Glen Powell, coprotagonista de Arjona en “Hit Man” ("Cómplices del Engaño").

Además de la película de Richard Linklater, este año protagonizó “The Absence of Eden”, junto a Zoe Saldaña, y fue elegida para el debut como directora de Zoë Kravitz “Blink Twice” ("Parpadea dos veces") y la película próxima a estrenarse “Los Frikis” de los directores Michael Schwartz y Tyler Nilson.

Arjona se describe a sí misma como “muy hiperactiva, pero tranquila y un poco tímida”.

“Quería aprender a hacer tantas cosas que mi papá decía, ‘Creo que podrías ser actriz’”, dijo la hija del cantautor guatemalteco galardonado con el Grammy, Ricardo Arjona.

Arjona actuaba para los miembros de su familia, pero fue en sus años adolescentes que las clases de arte le dieron confianza en su oficio. Aun así, la actriz de ascendencia puertorriqueña y guatemalteca constantemente intentaba probarse a sí misma como artista y actriz. Arjona no toma a la ligera que es una de las pocas actrices latinas elegidas para roles multidimensionales.

“Siempre me puse esta presión de hacer una diferencia para los latinoamericanos en el cine, simplemente interpretando diferentes roles y tratando de no ser estereotipada... me llevó mucho tiempo”, dijo.

Su sueño a largo plazo es ver más historias latinoamericanas variadas en pantalla. Eso fue lo que la atrajo a “Los Frikis”, la historia del paso a la edad adulta sobre un grupo de punk rock ambientada en Cuba a principios de los años 90, en la que es una de las protagonistas y productora ejecutiva.

“Solo espero que se vuelva menos y menos complicado y que las oportunidades de interpretar personajes reales y dimensionales simplemente no se detengan”, dijo.

Aprendió rápidamente a abogar por sí misma en Hollywood y agradece a colaboradores como Linklater por creer en ella y presentarle la oportunidad de tener experiencia en la escritura. Mientras trabajaba en “Hit Man”, Arjona contribuyó a la segunda parte del guion de la comedia, algo que Powell también notó.

“También es increíblemente generosa como actriz; sus tomas fuera de cámara eran tan eléctricas como sus momentos en cámara”, escribió.

Arjona está en un momento crucial de su carrera. Con múltiples proyectos en el horizonte, como “Splitsville” y “Onslaught” de A24, disfruta de actuar y producir y dice que está abierta a escribir y dirigir si se presenta la oportunidad adecuada.

Atribuye su apertura a algunos consejos tempranos de su padre, quien le recordó que nunca dejara de aprender.

“No puedes pretender que sabes lo que estás haciendo”, le dijo. “Ese es el mayor error que puedes cometer. Siempre pide ayuda y haz preguntas y aprenderás más rápido de esa manera en lugar de pretender.”

Ha tomado el consejo, absorbiendo cada momento en el set y continuamente enamorándose del proceso, lo cual hace que todavía sienta mariposas en el estómago.

“Todavía me siento nerviosa”, dijo. “Espero siempre estar nerviosa. Creo que es una señal de que realmente me importa, y todavía disfruto mucho lo que hago.”