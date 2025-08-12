Arrestan en EU al reguetonero Jhayco por posesión de drogas

Miami.- El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue arrestado en la madrugada de este martes en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de posesión de cocaína y cannabis, según registros judiciales de la localidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:55 de la mañana cuando agentes del Sheriff de Miami-Dade detuvieron al artista de 32 años, quien conducía un Corvette rojo a baja velocidad por las calles de Miami, cerca de la calle 8 y la avenida 69. Según el informe policial, el vehículo se detuvo completamente por más de un minuto, lo que motivó la intervención de las autoridades. Al acercarse, los oficiales percibieron un fuerte olor a cannabis proveniente del automóvil y observaron polvo blanco en los pantalones y la nariz de Jhayco, quien no portaba licencia de conducir.

Tras un registro, la Policía encontró en el vehículo dos bolsas con aproximadamente siete gramos de cannabis cada una y, en los bolsillos del cantante, tres bolsitas transparentes con una sustancia sospechosa de ser cocaína, con un peso total de unos dos gramos.

Jhayco enfrenta dos cargos: uno por posesión de cocaína, con una fianza de 2 mil 500 dólares, y otro por posesión de cannabis (menos de 20 gramos), con una fianza de 500 dólares, las cuales ya fueron abonadas, permitiendo su liberación provisional.

Jhayco, reconocido por éxitos como “Dákiti” junto a Bad Bunny, y “No Me Conoce”, es una figura destacada del género urbano latino.