Arrestan al youtuber Luisito Comunica en República Dominicana

Ciudad Juárez.– El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica causó preocupación entre sus seguidores en todo el mundo después de que en redes sociales comenzaron a circular varios videos en donde se puede apreciar cómo el influencer fue arrestado por las autoridades en el metro de República Dominicana.

"Sí señor, mi país es uno de esos países raros que por alguna razón no te permiten graban en el Metro. En pleno 2024", colocó el usuario de Instagram @marcianotech_ en la descripción de su post, en donde además se puede apreciar que el youtuber se quita su micrófono y guarda su cámara mientras viajaba en este sistema de transporte.

En el Manual de Usuarios de los Servicios de Metro y Teleférico de Santo Domingo se puntualiza que no está permitida "La realización, toma, grabación, etc. de imágenes en las instalaciones del Metro de Santo Domingo y Teleférico con motivos no personales, salvo autorización escrita de la Entidad Transportadora. Dicha autorización deberá ser mostrada ante cualquier empleado de la Entidad Transportadora que lo solicite".

Tras la difusión de las imágenes, cientos de dominicanos han reaccionado por las leyes como estas, que consideran fuera de lugar o absurdas.