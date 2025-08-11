Arrestan a Pee Wee, excantante de Kumbia Kings, por conducir ebrio

Texas.- Irvin "Pee Wee" Salinas, excantante principal de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, fue arrestado otra vez por el cargo de conducir en estado de ebriedad (DWI).

Según los registros de la cárcel, Pee Wee fue detenido en Edinburg el 10 de agosto de 2025.

Esto marca su segundo arresto por DWI en los últimos años.

En enero de 2024, Irvin Salinas fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo por el mismo cargo y fue liberado más tarde ese día después de pagar una fianza de mil 500.