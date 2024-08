Arrestan a exparticipante de 'Exatlón' tras defender a mujer que era abusada

Veracruz.- Irving Acosta, bicampeón nacional de BMX y exparticipante de "Exatlón México", fue detenido la mañana del jueves luego de que defendió a una mujer que era abusada sexualmente por un hombre.

Según reportes, el atleta vio a un sujeto jaloneando a una mujer hacía un lote baldío con sus genitales expuestos. Para evitar una violación, Irving aceleró la camioneta en la que viajaba hacia el agresor.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Vegas, municipio de Boca del Río, Veracruz.

Trascendió que el atropellado lleva más de un año atacando a mujeres en la zona.

Ante el arresto, el colectivo feminista de Veracruz exige a las autoridades su liberación y que no se levanten cargos hacia él.

"Basta de impunidad y basta de castigar a ciudadanos de bien, este joven salvó a una mujer de, por lo menos, una violación, no fue indiferente al ver a una mujer en peligro y actuó, no merece estar detenido como si él fuera el criminal. Esto no estaría pasando si las autoridades hubieran detenido al violador desde la primera denuncia", escribió el colectivo en redes sociales.