Arrestan a 4 por el asesinato del actor de 'General Hospital' Johnny Wactor

Foto: Associated Press

Los Ángeles.– La policía de Los Ángeles arrestó a cuatro personas el jueves por la muerte a tiros del actor de “General Hospital” Johnny Wactor.

Robert Barceleau, Leonel Gutiérrez y Sergio Estrada, todos de 18 años, fueron fichados con órdenes de arresto por homicidio. Frank Olano, de 22 años, fue fichado por ser presunto cómplice del crimen.

Todos estaban detenidos con una fianza de 2 millones de dólares, según los registros de la cárcel. The Associated Press no pudo determinar si tenían abogados que hicieran declaraciones a su nombre después de hacer llamadas a la cárcel del condado y al Departamento de Policía de Los Ángeles en busca de información.

Los oficiales ejecutaron órdenes de cateo en varios lugares de Los Ángeles que condujeron a los arrestos el jueves por la mañana, según un comunicado de prensa de la policía de Los Ángeles. Los oficiales también recuperaron evidencia adicional mientras realizaban las búsquedas, dijo la policía. No se han compartido más detalles sobre los arrestos o las pruebas.

Wactor fue asesinado a tiros cuando descubrió a unos ladrones que robaban el convertidor catalítico de su automóvil la madrugada del 25 de mayo. La policía dijo que el hombre de 37 años había salido de su trabajo en un bar en una azotea con un colega cuando vio a tres hombres alrededor de su automóvil. La policía dijo que uno de ellos le disparó sin provocación y lo mató.

Los hombres huyeron en otro automóvil y Wactor fue llevado a un hospital, donde más tarde fue declarado muerto, dijo la policía.

El 5 de agosto, la policía pidió la ayuda a la población para identificar a los sospechosos, publicando imágenes de videos de vigilancia de ellos y del automóvil en el que escaparon.

Wactor, originario de Carolina del Sur, interpretó a Brando Corbin en el melodrama de ABC “General Hospital” de 2020 a 2022. También apareció en una variedad de películas y series de televisión, incluyendo “Station 19”, “NCIS” y “Westworld”, así como en el videojuego “Call of Duty: Vanguard”.

Su agente, David Shaul, dijo, justo después de la muerte de Wactor, que “siempre mantuvo la cabeza en alto y siguió esforzándose por lo mejor que podía ser”.

En una conferencia de prensa a principios de semana, su madre describió la sensación de perderlo.

“El dolor es mi compañero constante”, dijo Scarlett Wactor. “No puedo desearle feliz cumpleaños el 31 de agosto, habría tenido 38 años. No puedo preguntar si volverá a casa por Navidad. No puedo preguntar cómo le fue en el día”.