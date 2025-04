Arremete Pedro Pascal contra J.K. Rowling, autora de Harry Potter

Pedro Pascal, uno de los actores más destacados de la televisión actual, se ha sumado a la creciente ola de críticas hacia J.K. Rowling, la autora de la famosa saga de "Harry Potter", luego de que esta celebrara un reciente fallo judicial en el Reino Unido que limita los derechos de las personas transgénero, específicamente las mujeres trans.

Este fallo, emitido el 16 de abril del 2025 por la Corte Suprema del Reino Unido, generó un amplio debate sobre los derechos de la comunidad trans en el país y más allá de sus fronteras. El caso fue impulsado por For Women Scotland, un grupo de mujeres que aboga por la exclusividad del reconocimiento legal de las mujeres basándose únicamente en características biológicas.

La organización, en la que J.K. Rowling ha mostrado apoyo tanto públicamente como financieramente, fue la que llevó este litigio contra el Parlamento escocés, que en 2018 había propuesto que las mujeres trans con documentación oficial fueran legalmente reconocidas dentro los derechos establecidos en la Ley de Igualdad.

J.K. Rowling es llamada "perdedora" por Pedro Pascal

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido, Rowling celebró la decisión de la corte en su cuenta de Twitter con una fotografía que la mostraba con un puro y una bebida en mano, acompañada de la frase "me encanta cuando un plan se concreta".

El apoyo explícito de la escritora a leyes que excluyen a las personas trans de las protecciones legales existentes generó una avalancah de comentarios, entre los que se encuentran los dichos por Pedro Pascal, quien es un defensor abierto de los derechos de la comunidad transgénero ya que su hermana Lux es una de las figuras más importantes en la defensa de los derechos trans dentro y fuera de las pantallas.

Redes

Fue así como el actor de "The Last of Us" no dudó en expresar su descontento con la postura de Rowling y a través de un comentario en un reel de Instagram se mostró contundente y crítico: "Horrible, repugnante, Mier**, eso es. Atroz comportamiento de perdedora", sentenció el actor. Dicha opinión fue publicado bajo un video que explicaba el involucramiento de la escritora en el caso legal que llevó a la Corte Suprema a dictaminar que las mujeres trans no podrán ser reconocidas como mujeres según la Ley de Igualdad del Reino Unido.

El tribunal, en un resumen de su fallo, definió el concepto de "sexo" como binario, dejando fuera del marco legal a las personas transgénero. Tariq Ra’ouf, activista y creador de contenido, fue quien compartió el video en Instagram donde detalló el papel de Rowling en este proceso judicial, señalando que la autora se enorgullecía de su contribución al infundir "odio y miedo" hacia una de las minorías más vulnerables del mundo.

De acuerdo con Ra’ouf, las acciones de Rowling durante los últimos años no solo han perpetuado el estigma contra la comunidad trans, sino que también han alimentado una narrativa de exclusión y discriminación. Por su parte, J.K. Rowling ha sido una figura constante en la controversia sobre los derechos de las personas transgénero desde hace varios años.

Su postura en contra del reconocimiento de las mujeres trans como tales ha sido clara, y sus declaraciones han sido objeto de numerosas críticas por parte de activistas y figuras públicas de la comunidad LGBTI+. La escritora, quien en el pasado se manifestó a favor de los derechos de las mujeres cisgénero, es acusada de transfobia debido a sus declaraciones y publicaciones en redes sociales.