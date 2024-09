Arath y Gala aseguran que Agustín hizo trampa en la prueba de líder

La reciente gala por el liderato en La Casa de los Famosos México se vio envuelta en una nueva controversia después de la prueba de liderazgo del 9 de septiembre. Este evento, que prometía ser crucial para los habitantes tras la eliminación de Ricardo Peralta, se convirtió en el centro de atención debido a acusaciones de trampa lanzadas por Arath de la Torre y Gala Montes contra el actual líder, Agustín Fernández.

La prueba de liderazgo se realizó con un nuevo giro inesperado. Cecilia Galliano, durante la pre gala transmitida por ViX, reveló un importante cambio en las reglas. "La Jefa ha decidido que el líder perderá uno de sus beneficios. Ya no tendrá acceso a la suite, aunque sí conservará la inmunidad y el derecho a defender la salvación", explicó Galliano. Esta modificación dejó claro que el líder de la semana tendría que enfrentar un desafío adicional sin el beneficio de una noche en la suite, algo que aumentó la presión sobre los participantes.

Arath de la Torre y Gala Montes inconformes con las reglas de la prueba

La prueba de la noche consistía en preparar hamburguesas siguiendo un orden específico, un reto que, aparentemente, no se llevó a cabo sin problemas. Durante el desarrollo del ejercicio, Arath de la Torre señaló públicamente que Agustín Fernández, quien competía contra Briggitte Bozzo, había violado las reglas. "Se adelantó, salió antes", afirmó de la Torre tras el final de la prueba. Esta observación desató una serie de críticas y reacciones dentro del reality show, exacerbando la ya tensa atmósfera.

El enojo de Arath no se hizo esperar. En una manifestación de frustración, el conductor de "HOY" expresó: "Es la primera vez que me encabrono en todo el pinche reality... Y no me enojo con ustedes, es con las reglas". Esta declaración subraya la creciente desconfianza y descontento entre los participantes, especialmente con las decisiones de La Jefa.

Gala Montes, en una transmisión 24/7, también se unió a las críticas, alegando falta de claridad en las reglas del juego. "A mí no me especificaron cómo portar los ingredientes. Pues con la pala, pero puedo meter el dedo", dijo Montes, resaltando la confusión y las posibles irregularidades en el proceso.

El malestar no se limitó a los integrantes de la casa; también se reflejó en las redes sociales. Muchos seguidores del programa cuestionaron la decisión de premiar a Agustín Fernández por tercera vez. En las plataformas digitales, los usuarios compartieron pruebas que sugerían que Karime Pindter había presentado su hamburguesa antes que Agustín. La percepción de favoritismo hacia el Cuarto Tierra intensificó las críticas hacia la dirección del programa.