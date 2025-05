Aparece supuesto hijo de Juanga que habría tenido con su prima hermana

Foto: Associated Press

Un hombre aseguró que es el hijo no reconocido de Juan Gabriel, famoso cantante mexicano que murió en 2016. De acuerdo con su versión, nació de una relación que 'El Divo de Juárez' tuvo con su prima hermana.

La noticia fue dada a conocer por medio de un reportaje en el programa Ventaneando; ahí se difundió un audio de una llamada que el presunto hijo de Juan Gabriel tuvo con Guillermo Pous, ex abogado de Juan Gabriel. Joe García, reveló que es fruto de una relación de Juan Gabriel con su prima hermana, además, aseguró que el cantante mexicano supuestamente nunca lo buscó porque lo creía muerto.

Al parecer cuando Juan Gabriel se enteró que su supuesto hijo vivía intentó buscarlo, pero nunca lo encontró, mientras que él descubrió que 'El Divo de Juárez' era su papá cuando su madre falleció.

Esto llevó a que Joe García, la noche del 6 de mayo, decidiera contactar a Guillermo Pous con el objetivo de exigir justicia para tener la herencia de su presunto padre, Juan Gabriel.

"Hola, buenas noches, he tratado de comunicarme con usted señor Pous (...) Usted conoce a (mi padre) como Juan Gabriel, mire la primera vez que yo fui a buscar a mi padre casi muero y luego la segunda vez que ya fue en 2014 a él le comentaron que estaba muerto (...) Mi mamá es prima hermana de mi papa. Mi mamá y mi papá cuando eran jóvenes me tuvieron a mi por accidente".

Joe García en la llamada declaró que siente que "algo malo" le pasó a Juan Gabriel, además, no entiende por qué el único heredero en la herencia del cantante fue Iván Aguilera, hijo del cantante.

"Iban Aguilera fue heredero universal en su testamento y por eso se quedó con la herencia, no hay más", contestó el abogado.

"Quiero pelear por mi papá porque siento que le han robado", contestó Joe.

"No hay ninguna duda en el testamento, no hay ninguna duda de que el heredero universal era Iván Aguilera y no hay ninguna duda de que las cosas se hicieron conforme a toda la ley (...) Se lo estoy diciendo porque va a perder el tiempo como todas esas personas que quisieron demandar a la personas beneficiada. Lo único que se hizo fue respetar la voluntad de don Alberto", arremetió el abogado.