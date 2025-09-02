Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo anunció la próxima presentación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México de la popular Arrolladora Banda el Limón con motivo de la celebración de las fiestas patrias el próximo lunes 15 de septiembre.

De acuerdo con la información que compartió la mandataria en la conferencia mañanera de este 2 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ofrecerá un concierto en la explanada de la Plaza de la Constitución, así como la agrupación El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

La legendaria agrupación mexicana se presentará el próximo lunes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Sin embargo, se desconoce la hora exacta en que comenzará el show, pues también se presentarán El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

A este evento se suma al de René Pérez, mejor conocido como Residente, quien ofrecerá otro concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de septiembre, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad.