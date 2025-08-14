Anuncia Megadeth su retiro con álbum y gira de despedida en 2026

Ciudad Juárez.- La legendaria banda de thrash metal Megadeth anunció su retiro definitivo de los escenarios, tras más de cuatro décadas de trayectoria.

El adiós vendrá acompañado de un último álbum de estudio y una gira mundial de despedida que iniciará en 2026.

La noticia fue revelada a través de un video titulado Breaking News, publicado en sus redes sociales, donde aparece Vic Rattlehead —la icónica mascota del grupo— anunciando el cierre de ciclo. El clip, creado con inteligencia artificial, muestra escenas apocalípticas y culmina con la frase: “40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente”.

Aunque muchos seguidores expresaron tristeza por la despedida, el uso de IA generó críticas entre fanáticos que esperaban un enfoque más tradicional para un anuncio de tal magnitud.

El último álbum de Megadeth, integrado por Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren, será lanzado a inicios de 2026. El primer sencillo está previsto para otoño de 2025.

Con esta gira, Megadeth cierra una etapa que marcó profundamente la historia del metal, consolidándose como uno de los pilares del género junto a Metallica, Slayer y Anthrax.