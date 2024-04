El cantante colombiano Kevin Roldán compartió una fotografía en la que anunció su nuevo tour que incluye una presentación en Ciudad Juárez.

A través de Instagram, "KR" informó que el concierto se llevará a cabo el jueves 11 de abril. Hasta el momento no se ha compartido dónde se realizará el evento y por dónde se podrán adquirir los boletos.

El tour "The New King 2024" cuenta con fechas en abril en grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, así como otros lugares de México como la capital, Mérida y Tijuana.

"ABRIL: un mes de varios conciertos del Tour The New King 2024 y de nueva música! Muchas bendiciones pasando gracias a Dios! Quiero enviarle un saludo a todos mis fans ya estoy loco por verlos, cantarles y abrazarlos. También tengo una pregunta, en qué ciudad o país nos quieres ver? El año apenas comienza y quiero llevar el performance a todas las ciudades donde me están esperando, los amo", se lee en la pubilcación de