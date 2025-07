Antes de Oasis hubo otras grandes reuniones de bandas: Nirvana, Outkast y más

Nueva York.– "Don't Look Back in Anger" es un buen consejo para la banda británica de Britpop Oasis, que esta semana inicia su sorprendente gira de reunión en Cardiff, Gales.

Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, la reunión marca el fin de la prolongada disputa entre los hermanos, una que llevó a la disolución de Oasis en 2009. Para muchos fans, esta noticia es casi demasiado buena para ser verdad. Están ansiosos por ver si los Gallagher realmente completarán todas las fechas internacionales y quizás incluso extenderán la reunión.

Ya sea que se mantengan a largo plazo o decidan separarse en algún momento antes, aquí hay un vistazo a otras reuniones de bandas muy famosas, pero muy breves.

The Beach Boys

DISUELTA: Técnicamente, nunca se separaron.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Unos meses en 2012.

QUÉ SUCEDIÓ: No hay una historia lineal cuando se trata de The Beach Boys, pero aquí está la versión abreviada: Los miembros de la banda iban y venían, y el visionario de la banda, el fallecido Brian Wilson, se retiró de las giras en 1964 tras un colapso causado por el estrés y el agotamiento. Su lugar fue pronto ocupado por Bruce Johnston, quien permaneció con el grupo durante décadas. Wilson también tuvo una famosa disputa con su primo y compañero de banda Mike Love sobre los créditos de las canciones durante años.

La pregunta aquí es: ¿Puede una banda que nunca se separó reunirse? En este caso, sí: La banda, con Wilson y Love, se reunió para un nuevo álbum, "That's Why God Made the Radio" y una gira mundial en 2012, celebrando el 50 aniversario de la banda. Sin embargo, no fue toda la alineación original: el baterista Dennis Wilson murió en 1983 y el guitarrista Carl Wilson murió en 1998.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: La fuerza detrás de la banda, Brian Wilson, murió el mes pasado a los 82 años, pero Love continúa de gira bajo el nombre de The Beach Boys.

Led Zeppelin

DISUELTA: 1980

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Buena pregunta. La banda tocó en algunos eventos únicos a mediados de los años 80 y durante la década del 2000, sin embarcarse nunca en una gira de reunión. Entonces, ¿unos días? ¿Unas horas?

QUÉ SUCEDIÓ: Led Zeppelin se disolvió inmediatamente después de la muerte del baterista John Bonham en 1980, reuniéndose sólo para unos pocos eventos selectos en las décadas siguientes. Notablemente, su primer espectáculo de regreso fue un complicado set en Live Aid en 1985 en Filadelfia. Su última actuación juntos fue en 2007 en el Concierto Tributo a Ahmet Ertegun celebrado en la Arena O2 de Londres. Allí, el hijo de Bonham, Jason Bonham, tocó la batería.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Muy poco probable. El cantante principal Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page han denegado las solicitudes de reunión en el pasado, incluida una del presidente Bill Clinton. En 2013, Clinton pidió a los grandes del rock británico que se reunieran para el concierto benéfico de la Supertormenta Sandy de 2012 en la ciudad de Nueva York. Dijeron que no.

Nirvana

DISUELTA: 1994

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Una serie de actuaciones únicas en los años 2010 y 2020.

QUÉ SUCEDIÓ: Nirvana se disolvió tras la muerte del líder y principal compositor Kurt Cobain. Sus miembros persiguieron otros proyectos, siendo el más notable el baterista Dave Grohl, quien fundó los Foo Fighters. Pero dos décadas después de la muerte de Cobain, en 2014, Nirvana fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, por lo que el bajista Krist Novoselic, el guitarrista de gira Pat Smear (de los Germs) y Grohl se reunieron para un breve set, acompañados por Lorde, St. Vincent, Joan Jett y Kim Gordon en las voces para una reunión llamada "Hervana".

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: ¿Quizás podría haber algunos conciertos más aquí y allá? Novoselic y Grohl se reunieron para algunas actuaciones únicas en los años siguientes, reuniéndose más recientemente para el concierto benéfico Fire Aid en Los Ángeles y las celebraciones del 50 aniversario de "Saturday Night Live", ambos este año. En este último, Post Malone asumió las funciones vocales.

Oasis

DISUELTA: 2009

CUÁNTO SE SUPONE QUE DURARÁ LA REUNIÓN: Si la banda completa su serie de conciertos de reunión, de julio a noviembre. Entonces, cinco meses.

QUÉ SUCEDIÓ: Buena pregunta. La banda, y en particular los hermanos Gallagher, no han emitido un comunicado público dando razones específicas para la reunión. Pero el anuncio inicial de la gira parecía aludir a tensiones pasadas. "Las armas han callado", dijo Oasis. "Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a ver. No será televisado."

En 2019, Liam Gallagher le dijo a la AP que estaba listo para reconciliarse.

"Lo más importante es que se trata de mí y de él siendo hermanos", dijo sobre Noel. "Él piensa que estoy desesperado por reunir a la banda por dinero. Pero no me uní a la banda para ganar dinero. Me uní a la banda para divertirme y ver el mundo".

Los fanáticos habían teorizado durante mucho tiempo que una reunión podría estar en el horizonte: Tras el atentado de 2017 que mató a 22 personas en un concierto de Ariana Grande en la ciudad natal de Oasis, Manchester, Liam Gallagher actuó en un concierto benéfico. Criticó la ausencia de su hermano, pero un portavoz dijo que Noel Gallagher no pudo asistir debido a un viaje familiar de larga data. Los organizadores del concierto benéfico dijeron que Noel Gallagher aprobó el uso de la música de Oasis y donó las regalías de "Don't Look Back in Anger" al fondo One Love Manchester de la Cruz Roja Británica.

Además, Liam había dicho que Oasis se reuniría cuando el Manchester City ganara la Champions League, lo cual ocurrió en 2023.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Está sucediendo. Una mejor pregunta es: ¿Cuáles son las posibilidades de un nuevo álbum? Eso es imposible de saber.

Outkast

DISUELTA: Nunca se disolvieron oficialmente, así que llámalo un paréntesis. Nunca lanzaron otro álbum después de "Idlewild" de 2006, y 2007 se cita con frecuencia como el año en que oficialmente tomaron un descanso.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: ¿Unos meses en 2014? Anunciaron fechas de reunión en enero de 2014, tocaron por primera vez en abril y terminaron en octubre.

QUÉ SUCEDIÓ: A principios de 2014, Outkast, el innovador dúo de hip hop con sede en Atlanta compuesto por Big Boi y André 3000, anunció que harían una gira por festivales de todo el mundo para marcar los 20 años de su banda, tras casi una década de pausa. Las fechas comenzaron en Coachella, donde el dúo encabezó ambos shows de la noche del viernes. Luego se dirigieron a su estado natal de Georgia para el CounterPoint Music & Arts Festival, que The Associated Press describió como "un espectáculo enérgico que mantuvo a la multitud bailando hasta altas horas de la noche".

Una vez que terminaron los conciertos de reunión, también lo hizo Outkast. Big Boi continuó lanzando discos en solitario, y André 3000 haría lo mismo... casi diez años después, cuando lanzó su debut en solitario, el álbum "New Blue Sun" inspirado en la flauta, en 2023.

"New Blue Sun" no tiene "barras", bromeó con la AP poco después de su lanzamiento. Es una divergencia del rap porque "no había nada que me gustara lo suficiente para rapear, o no sentía que sonara fresco".

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Cuando se le preguntó sobre nueva música de Outkast, André 3000 le dijo a la AP: "Nunca digo nunca... Pero puedo decir que cuanto más envejezco, siento que ese tiempo ya pasó".

The Velvet Underground

DISUELTA: 1973, más o menos.

CUÁNTO DURÓ LA REUNIÓN: Unos meses en 1993.

QUÉ SUCEDIÓ: Aquí tienes otro caso opaco, como suelen ser las reuniones de bandas: John Cale fue expulsado en 1968, Lou Reed se fue en 1970 y The Velvet Underground se disolvió lentamente a partir de ahí, lanzando su último álbum en 1973, "Squeeze". En 1990, Cale y Reed unieron fuerzas para lanzar un álbum en homenaje a Andy Warhol, "Songs for Drella", abriendo la puerta a una futura reunión. Hubo algunas actuaciones únicas, y luego la banda hizo una gira por Europa en 1993, incluyendo una actuación en Glastonbury.

POSIBILIDADES DE VOLVER A JUNTARSE: Es prácticamente imposible. Reed murió en 2013. El guitarrista Sterling Morrison murió en 1995. Y Nico murió en 1988.