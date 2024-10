'Anora' podría ser la película del año, director espera que cambie algunas cosas

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.– El interés de Sean Baker por la vida de las trabajadoras sexuales comenzó con su drama de 2012 “Starlet”. Para esa película, ambientada en el mundo del cine para adultos del Valle de San Fernando, Baker pasó tiempo escuchando sus historias. Algunas actuaron en la película. Muchas se hicieron amigas.

“Recuerdo que estaba en el set y Radium Cheung, mi director de fotografía, dijo: ‘Aquí hay otra película completa. Y hay otra película’”, recuerda Baker. “Pensé: ‘Hay un millón de historias que contar en este mundo’”.

Desde entonces, Baker ha recorrido una amplia franja de Estados Unidos en películas ambientadas en todas partes, desde panaderías de West Hollywood hasta la zona rural industrial de Texas. Pero ha mantenido la vida de las trabajadoras sexuales en el foco. “Tangerine” (2015), filmada con iPhone, trata sobre un par de trabajadoras sexuales trans de Los Ángeles que buscan vengar a un novio infiel. En “The Florida Project” (“Proyecto Florida”) (2017), una madre soltera recurre al trabajo sexual para mantenerse a sí misma y a su hija en un motel de Orlando. “Red Rocket” (2021) captura cómicamente a un actor porno en decadencia.

Cuando su más reciente película “Anora”, protagonizada por Mikey Madison como una bailarina exótica de Brooklyn que se casa espontáneamente con el hijo de un oligarca ruso, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, Baker aprovechó el momento para abogar por eliminar el estigma del trabajo sexual. Dedicó el premio a “todas las trabajadoras sexuales, pasadas, presentes y futuras”.

Sean Baker, escritor y director de "Anora", posa en el estreno de la película, el martes 1 de octubre de 2024, en el Vista Theatre de Los Ángeles | Associated Press

Fue un momento culminante para el hombre de 53 años, que durante mucho tiempo ha considerado el festival francés como el pináculo.

“Era el sueño. Después de eso, estás en una especie de crisis existencial. Todavía lo estoy descubriendo, honestamente”, dijo Baker en una entrevista reciente. “No se trata de abrir puertas. Ciertamente, no se trata de buscar entrar en los estudios. A decir verdad, hace exactamente lo contrario. Dice: OK, bien. Ahora podemos seguir haciéndolo”.

Baker, un cineasta decididamente independiente, se siente menos cómodo en el centro del escenario que detrás de la cámara. Sus películas, del mismo modo, disfrutan de las comunidades de las subculturas estadunidenses raramente narradas. Samantha Quan, productora de “Anora” y esposa de Baker, dice que siempre ha estado interesado en “personas y situaciones que siempre están ahí, pero la gente elige no verlas”.

“Anora”, una de las películas más aclamadas del año, ha acercado peligrosamente a Baker a la cultura pop. “Anora” es ampliamente considerada como candidata a mejor película en los Premios de la Academia, junto con otras categorías, incluida la de mejor actriz por su aclamada joven estrella.

Baker ha llegado a este momento a pesar de trazar lo que, hoy en día, es un camino poco convencional para un cineasta. No tiene ningún interés en la televisión o en las franquicias cinematográficas, permanece dedicado a la pantalla grande. Hace películas independientes rudimentarias construidas a partir de la experiencia de la vida real y la investigación que mezclan comedia y realismo social. “Anora” es la inusual película que dialoga tanto con realistas sociales británicos como Mike Leigh, uno de los favoritos de Baker, como con maestros de la farsa como Ernst Lubitsch.

En un Hollywood que produce fantasías de gran presupuesto, Baker ha ascendido creando lo que podríamos llamar cuentos de hadas. Sus películas sugieren que hay algo roto en lo que valoramos colectivamente y a quién. La pobreza de “The Florida Project” tuvo lugar a la sombra de Disney World. En “Anora”, Ani (Madison) no es la única que se vende. Los secuaces del oligarca ruso están haciendo un trabajo que preferirían no hacer. La naturaleza transaccional de todo es absurda y trágica.

“Si soy demasiado calculador, como ‘Esta es mi gran declaración sobre el capitalismo tardío’, me pondré un poco artificioso, me pondré un poco sermoneador”, dice Baker, sonriendo. “Pero es difícil ignorarlo en un país cada día más dividido”.

Es un sentimiento que Baker ha adquirido a través de la experiencia y la investigación.

“No quiero decir de ninguna manera que alguna vez enfrenté las dificultades de un inmigrante indocumentado o una trabajadora sexual marginada”, dice. “Pero al ser un cineasta independiente durante 30 años, hubo algo de lío. Hasta hace poco, tenía dificultades para pagar el alquiler”.

Baker, hijo de un abogado de patentes, creció en Nueva Jersey, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Asistió a la escuela de cine en la Universidad de Nueva York. Cuando comenzó, se imaginó a sí mismo haciendo “Duro de matar”. Pero a medida que su exposición al cine de autor y de autor internacional se expandió, también lo hicieron sus intereses como cineasta. Aun así, su primer largometraje influenciado por Richard Linklater, “Four Letter Words” de 2000, se basó en gran medida en su educación suburbana.

Pero en los cuatro años que transcurrieron entre esa película y la siguiente, “finalmente” tuvo algo de experiencia de vida, dice. Baker se interesó menos en sí mismo que en otras partes del mundo. También desarrolló una adicción a las drogas debilitante que tardó años en sacudirse.

Mientras vivía encima de un restaurante chino, Baker hablaba con los repartidores, muchos de ellos inmigrantes indocumentados. Esas conversaciones condujeron a “Take Out”, codirigida con Shih-Ching Tsou.

“Eso realmente me dio la oportunidad de reiniciarme porque estaba deprimido y agotado”, dice Baker. “Perdí a todos mis amigos. Lo perdí todo. No tuve más contactos. Todas las personas con las que fui a la escuela habían estado en Hollywood trabajando. Todd Phillips, con quien fui a la escuela. Él ya estaba haciendo su primera película, y yo estaba dejando la heroína”.

Con “Take Out”, Baker dio con un enfoque que ha llevado a “Anora”. Se inclinó por la investigación inmersiva, después de lo cual construyó guiones que sirvieron como modelo para películas con mucha improvisación, eclécticamente pobladas por actores profesionales y no profesionales que palpitaban con la vida real. Su siguiente película, “Prince of Broadway”, seguía a un inmigrante ghanés que vendía productos de diseñador de imitación en Manhattan.

Durante años, Baker contempló una película ambientada en Brighton Beach. Él y el actor Karren Karagulian, un habitual en las películas de Baker, habían hablado de “una película de hermanos con gánsteres rusos”.

“Me alegro de que eso no haya sucedido”, dice Baker, riéndose. Pasó a un segundo plano. Pero después de que Baker escuchó una historia sobre una joven abandonada por su pareja y luego retenida como garantía, comenzó a reconsiderar una película de Brighton Beach ambientada en torno a una trabajadora sexual. Para contemplarlo, Baker y Quan se mudaron al barrio de Brooklyn durante unos meses.

“Realmente nos atrincheramos en esos lugares”, dice Quan. “No nos gusta ir a un lugar y decir que solo vamos a tener una vista de la superficie. Realmente nos incrustamos en ese lugar. Hablamos con la gente. Llegamos a conocer a todo el mundo. La investigación es que nosotros estemos allí y nos empapemos de las cosas”.

Antes de que Baker tenga un guion, por lo general elige a sus personajes principales. Para “Anora”, eso significó reclutar a Yura Borisov, Mark Eydelshteyn y Madison. Después de ver a Madison en “Scream” de 2022, Baker estaba convencido de que era perfecta, incluso si su enfoque requirió convencer a los productores.

“Recuerdo que cuando lo estaba presentando, me dijeron: ‘Mikey Madison ¿y quién más?’”. Dice Baker. “Estoy como: ‘No, no. Ella es la estrella’”.

Cuando Baker se reunió con Madison, hablaron solo vagamente sobre el proyecto.

“Me dio una idea muy vaga de lo que podría ser la historia, el personaje”, dice Madison. “Básicamente, estaba aceptando trabajar con él”.

Mientras escribían el guion, los dos se mantuvieron en contacto regular, hablando y formando gradualmente el personaje central con la ayuda de la consultora Andrea Werhun, autora de las memorias “Modern Whore”. Baker, cuyo apartamento de trabajo incluye una cocina llena de Blu-rays en los gabinetes, también le dio a Madison un puñado de películas, incluida “Nights of Cabiria” de Federico Fellini.

Mientras tanto, Baker se fijó en cosas como “The Taking of Pelham One Two Three” para rodar en Nueva York de noche. Más tarde, filmó en el mismo tramo de la carretera de Brooklyn debajo del metro elevado inmortalizado por la escena de persecución en “The French Connection”. Él y su diseñador de producción, Stephen Phelps, decidieron poner un toque de rojo en cada toma, un guiño a películas como “El desprecio” de Jean-Luc Godard. En los créditos, Baker agradece al director español Jesús Franco por el pañuelo rojo y los colores de “Vampyros Lesbos”.

“A pesar de que mis películas están teniendo lugar más o menos ahora, son historias contemporáneas, quiero que se sienta como si estuviera filmada en 1974″, dice Baker.

Durante la producción, Baker a veces se inclinaba por técnicas de filmación de guerrilla, enviando a Madison a una sala de billar o restaurante para interactuar con los que estaban dentro. (“La escena podría ir en cualquier dirección porque en realidad no es una escena”, dice Madison). Para las escenas de sexo, Baker y Quan modelarían los movimientos de Madison y Eydelshteyn.

“Se dedicó mucho a crear un espacio seguro para que pudiéramos hacer esas escenas y nos sintiéramos cómodos”, dice Madison. “Quería que viéramos cómo se verían las posiciones, para que nos mostraran, obviamente, completamente vestidos y todo. Fue divertido y rompió un poco la tensión. Sean es un director único”.

Por mucho que Baker pueda conectar sus películas con la sensibilidad de los años 70, se centra en gran medida en sus aspiraciones para el futuro. Está orgulloso de que “Anora” esté en la conversación de los Oscar, pero sobre todo apoya a sus colaboradores. “Porque ya gané lo mío”, dice entre risas. Pero Baker espera que la atención pueda ayudar a llevar el cine independiente y de arte y ensayo a un ámbito más amplio, despertando al público a la experiencia de la pantalla grande y, tal vez, convenciendo a Hollywood de que las películas más pequeñas y menos costosas pueden tener un impacto muy superior a su peso.

El hecho de que “Anora” y “The Brutalist” de Brady Corbet -una película épica de tres horas y media filmada en VistaVision y que se vendió por menos de 10 millones de dólares- parezca estar en la mezcla de premios, dice Baker, es revelador de un cambio.

“Eso va a ser una señal para la industria. En este momento, es pánico en Los Ángeles. Pensé: no tenemos que hacer películas para tanto. No tienen por qué costar tanto”, dice Baker, quien aboga por alterar las reglas del gremio para las películas independientes de bajo presupuesto. “Las reglas van a tener que cambiar. Y las actitudes hacia ver películas cambiaron debido al streaming y al COVID. Tenemos que recordarle al público que algunas películas están hechas para la pantalla grande”.